Евросоюз остался крупнейшим покупателем российского СПГ на фоне санкций

Crea: ЕС остался крупнейшим покупателем российского СПГ на фоне санкций
Сюжет
Война санкций
Несмотря на грядущий запрет на импорт российского СПГ, Евросоюз остается его крупнейшим покупателем, закупив топлива на €42 млрд. Европа также вошла в тройку главных торговых партнеров России
Фото: Николай Михальченко / ТАСС
Фото: Николай Михальченко / ТАСС

Несмотря на включение в 19-й пакет санкций Евросоюза против России будущего запрета на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), ЕС остается крупнейшим покупателем этого топлива, следует из данных Центра исследований энергетики и чистого воздуха (Crea), которые приводит The Guardian.

В объявленный на этой неделе пакет санкций ЕС вошел запрет на импорт российского СПГ по краткосрочным контрактам с 25 апреля 2026 года, по долгосрочным — с 1 января 2027 года.

По информации Crea, в Евросоюз идет половина всего российского экспорта СПГ, за ним следуют Китай (22%) и Япония (18%). Согласно данным, которые приводит Guardian в инфографике на основе сведений Crea, Kpler, Евростата и ENTSOG, с начала военной операции на Украине и к концу сентября 2025-го ЕС закупил российского СПГ на сумму €42 млрд.

Также ЕС остается крупнейшим покупателем российского трубопроводного газа (35%), обгоняя Китай (30%) и Турцию (29%).

ЕС вошел в тройку главных торговых партнеров России вопреки санкциям
Экономика
Фото:Владимир Рябчиков / ТАСС

В октябре Bild со ссылкой на данные Немецкого экономического института (Institut der deutschen Wirtschaft, IW) сообщил, что Евросоюз даже с учетом ограничений остается третьим по значимости торговым партнером России: общий товарооборот сторон составляет €67,5 млрд.

Крупнейшим торговым партнером России, по оценке IW, оказался Китай с объемом импорта $130 млрд, Вторым по значимости покупателем российских товаров, в частности нефти, оказалась Индия.

Россия считает санкции западных стран незаконными и требует их отмены. Президент Владимир Путин подчеркивал, что ущерб от ограничительных мер несут государства ЕС.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Полина Мартынова Полина Мартынова, Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Евросоюз СПГ топливо санкции
