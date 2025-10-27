Евросоюз остался крупнейшим покупателем российского СПГ на фоне санкций

Несмотря на грядущий запрет на импорт российского СПГ, Евросоюз остается его крупнейшим покупателем, закупив топлива на €42 млрд. Европа также вошла в тройку главных торговых партнеров России

Фото: Николай Михальченко / ТАСС

Несмотря на включение в 19-й пакет санкций Евросоюза против России будущего запрета на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), ЕС остается крупнейшим покупателем этого топлива, следует из данных Центра исследований энергетики и чистого воздуха (Crea), которые приводит The Guardian.

В объявленный на этой неделе пакет санкций ЕС вошел запрет на импорт российского СПГ по краткосрочным контрактам с 25 апреля 2026 года, по долгосрочным — с 1 января 2027 года.

По информации Crea, в Евросоюз идет половина всего российского экспорта СПГ, за ним следуют Китай (22%) и Япония (18%). Согласно данным, которые приводит Guardian в инфографике на основе сведений Crea, Kpler, Евростата и ENTSOG, с начала военной операции на Украине и к концу сентября 2025-го ЕС закупил российского СПГ на сумму €42 млрд.

Также ЕС остается крупнейшим покупателем российского трубопроводного газа (35%), обгоняя Китай (30%) и Турцию (29%).

В октябре Bild со ссылкой на данные Немецкого экономического института (Institut der deutschen Wirtschaft, IW) сообщил, что Евросоюз даже с учетом ограничений остается третьим по значимости торговым партнером России: общий товарооборот сторон составляет €67,5 млрд.

Крупнейшим торговым партнером России, по оценке IW, оказался Китай с объемом импорта $130 млрд, Вторым по значимости покупателем российских товаров, в частности нефти, оказалась Индия.

Россия считает санкции западных стран незаконными и требует их отмены. Президент Владимир Путин подчеркивал, что ущерб от ограничительных мер несут государства ЕС.