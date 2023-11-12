Польша развернула новый танковый батальон у белорусской границы

Министр обороны Польши объявил о формировании на востоке страны нового танкового батальона и в очередной раз заявил об угрозах, исходящих от России и Белоруссии. По его словам, польская армия наращивает потенциал с 2015 года

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Польша развернула на востоке страны новый танковый батальон, который будет включен в состав 1-й пехотной дивизии, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.

«В Чартаеве (населенный пункт недалеко от границы около Бреста. — РБК) начинает функционировать новый танковый батальон <...> который войдет в состав 1-й пехотной дивизии, задачей которой является сдерживание агрессора и обеспечение безопасности, если мы посмотрим на направления нападения с востока», — заявил глава военного ведомства.

По его словам, в сравнении с тем, что происходило до 2015 года, и тем, что происходит сейчас — огромная разница. Он напомнил, что раньше в восточных регионах ликвидировали воинские части, однако теперь Варшава наращивает военный потенциал. «Мы строим и формируем новые воинские част. Набираем молодых добровольцев в армию, тех, которые хотят связать свое будущее с Войском Польским. Мы оснащаем эти подразделения современным вооружением», — подчеркнул министр.

Формирование 1-й пехотной дивизии началось в сентябре 2022 года, она стала пятым тактическим формированием в польской армии. По плану властей дивизия должна состоять из 12 воинских частей, четырех бригад, артиллерийской бригады, четырех полков и трех специальных батальонов.

После начала российской спецоперации на Украине власти Польши усилили охрану госграницы с Белоруссией, а Минск, в свою очередь, неоднократно обвинял Варшаву в провокациях.

Напряженность на границе Белоруссии с Польшей возросла на фоне появления в республике сил ЧВК «Вагнер», которые частично ушли туда после июньского мятежа в России. 5 августа Польша заявила, что вагнеровцы пытались пересечь границу страны. Три дня спустя Варшава объявила, что перебросит в приграничье дополнительные силы. Глава погранохраны Томаш Прага тогда попросил направить на границу с Белоруссией тысячу солдат в дополнение к находящимся там двум тысячам.

В Минске отмечали, что бойцы ЧВК «Вагнер» передают опыт белорусским военным. Президент страны Александр Лукашенко указывал, что вагнеровцы иногда просятся на Запад, «сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув». Но Минску «не хотелось бы их туда передислоцировать, потому что у них настроения плохие».

11 августа он поручил правительству и МИДу страны предложить соседним государствам, входящим в ЕС, план добрососедства и мира, но с учетом интересов Белоруссии. В том числе и Польше — с ней тоже надо налаживать отношения, отметил Лукашенко. «Мы соседи, а соседей не выбирают, они от бога», — подчеркнул белорусский лидер.