МИД Белоруссии вызвал поверенного Польши из-за нарушения границы

Мартин Войцеховский (Фото: maw75 / X (ранее — Twitter))

МИД Белоруссии вызвал в ведомство временного поверенного в делах Польши в Минске Мартина Войцеховского и выразил ему «решительный протест» в связи с очередным нарушением белорусской границы польским воздушным судном, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Инцидент произошел 2 ноября, уточнили в белорусском МИДе. Министерство потребовало от Польши тщательного расследования и принятия «действенных мер», чтобы исключить подобные случаи в будущем.

«Решительно указали на принципиальную недопустимость халатного отношения к выполнению полетов в приграничной зоне», — добавили в МИД Белоруссии.

1 сентября пограничный комитет Белоруссии также обвинил польский военный вертолет Ми-24 в нарушении белорусской границы. Воздушное судно пересекло ее в Берестовицком районе Гродненской области «на предельно малой высоте» и пролетело 1,2 км вглубь, говорилось в сообщении ведомства. Тогда МИД Белоруссии также вызвал временного поверенного в делах Польши.

В начале августа МИД Польши заявил, что два белорусских вертолета вошли в воздушное пространство страны. По данным польского Минобороны, это произошло в районе села Беловежа. МИД вызвал посла Белоруссии, ему выразили протест и потребовали объяснений. Произошедшее Варшава назвала «очередным элементом эскалации напряженности». Минск отверг обвинения и вызвал в МИД временного поверенного в делах Польши.