Tasnim сообщило о тяжелых боях близ крупнейшей больницы сектора Газа

Tasnim: у больницы Аль-Шифа в секторе Газа идут тяжелые бои Израиля с ХАМАС

В секторе сформировали «мощную линию обороны», чтобы помешать израильским войскам продвинуться к больнице Аль-Шифа, пишет агентство. ЦАХАЛ заявляет, что под госпиталем расположены штабы ХАМАС, палестинская группировка это отрицает

Больница Аль-Шифа в Газе, сектор Газа (Фото: Doaa Rouqa / Reuters)

Близ крупнейшей в секторе Газа больницы Аль-Шифа сформирована мощная линия обороны для попытки предотвратить прорыв к ней израильской армии, сообщает иранское агентство Tasnim.

Агентство также приводит сведения иракского Sabereen, согласно которым, несколько израильских военных попали в засаду устроенную боевиками в окрестностях Аль-Шифы, уничтожены несколько транспортных средств ЦАХАЛ.

По данным Палестинского информационного центра, пишет Tasnim, боевики намеренно позволили израильским солдатам зайти в некоторые районы сектора Газа без крупных столкновений, чтобы те попали в специально устроенные засады, после чего их атаковали «со всех сторон». По сведениям агентства, жители квартала Ан-Наср в окрестностях больницы Аль-Шифа сообщали о подбитых израильских танках.

Агентство пишет также, что была «сформирована мощная линия обороны», призванная предотвратить продвижение израильских сил к медцентру.

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари говорил, что ХАМАС использует этот госпиталь «в качестве прикрытия для террористической инфраструктуры». По его словам, палестинская группировка расположила под больницей командный и оперативный пункты, откуда координирует ракетные пуски и атаки на Израиль, а в туннелях под зданием скрываются сотни боевиков. В ХАМАС эти данные отвергли.

Война Израиля и ХАМАС продолжается с 7 октября, когда палестинская группировка атаковала страну. В конце месяца израильская армия вошла в сектор Газа, назвав это расширением наземных операций в регионе. Израильские войска сообщили, что окружили город Газа и продвинулись до побережья, разделив сектор на северную и южную части. По словам Хагари, ХАМАС потерял контроль над севером сектора.