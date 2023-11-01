Финляндия конфисковала товарные знаки «Калашникова», Сбербанка и RT

Власти Финляндии конфисковали более 40 российских и белорусских товарных знаков, включая Сбербанк, «Калашников» и RT. Арест был произведен в рамках применения к указанным компаниям санкций ЕС. Россия называет санкции незаконными

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Управление по взысканию долгов Финляндии конфисковало более 40 товарных знаков российских и белорусских юридических лиц, в отношении которых действуют санкции Евросоюза, передает ESS.

Среди попавших под арест — логотипы и товарные знаки АНО «ТВ-Новости» (учредитель Russia Today), Сбербанка, оружейной группы «Калашников». Под арест также попала белорусская табачная компания, контрольный пакет акций которой принадлежит государству.

Помимо этого, власти наложили арест на патент «Яндекса» на систему защиты носителей информации, хотя сама компания под ограничения не попала, отмечает ESS.

Конфискация товарных знаков означает, что их владельцы не смогут распоряжаться ими в Финляндии. Она была произведена в рамках применения к указанным компаниям экономических санкций Евросоюза.

В RT заявили «РИА Новости», что не получали никаких официальных уведомлений от финских властей. «По нашей информации, в базе данных товарных знаков Всемирной организации интеллектуальной собственности он значится как защищенный в этой стране в том числе. Безусловно, если информация подтвердится в дальнейшем, мы будем использовать все законные способы, чтобы оспорить это», — сообщили агентству в пресс-службе телеканала.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Сбербанка и пресс-службу концерна «Калашников».

Финляндия, как член Евросоюза, присоединилась ко всем его санкциям против России после начала спецоперации на Украине. В январе этого года МИД Финляндии отчитался о заморозке российских активов почти на €200 млн. Замороженные активы включают недвижимость, акции, машины, яхты и самолеты, заявили в министерстве.

Помимо этого, в октябре министр юстиции Финляндии Лина Мери сообщила, что правительство собирается упростить процедуру изъятия недвижимости у россиян. Как передавал Yle, в последнее время россияне «все чаще пренебрегают своими юридическими обязательствами» — не уплачивают налоги и не платят по счетам из-за сложностей с платежами за рубежом. По новому закону проводить процедуру изъятия можно будет и в электронном виде.

Россия считает западные санкции незаконными. Представитель МИД России Мария Захарова обещала, что в случае принятия закона об упрощении изъятия недвижимости у россиян Москва предпримет ответные действия. По ее словам, российские собственники не могут заплатить налоги или приехать в страну, чтобы следить за своей недвижимостью, из-за действий финских властей: летом Финляндия ужесточила въезд для россиян, в том числе владельцев недвижимости, а в сентябре запретила въезжать в страну на машинах с российскими номерами.