Президент Грузии спрогнозировала сроки «большого взрыва» в ЕС
Грузия, Украина и Молдавия вступят в ЕС одновременно, считает грузинский президент Саломе Зурабишвили. Такое мнение она высказала в интервью французскому каналу LCI.
Ведущий заметил, что председатель Европейского совета Шарль Мишель допустил присоединение Украины к Евросоюзу к 2030 году, а Грузия может стать членом еще позже.
«Нет, я думаю, это произойдет одновременно. Произойдет ли это в 2030 году, 2031-м или 2029-м, я не знаю, но это будет новым «большим взрывом», как говорится <...>. Мы — трио: Молдавия, Украина и Грузия», — ответила на это Зурабишвили.
В октябре Мишель допустил, что Украина может войти в ЕС к 2030 году. Позднее глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель пояснил, что обозначенная главой Евросовета дата — «это политический ориентир». «Цель назначения даты — мобилизовать политическую энергию для того, чтобы начать движение. Но это не означает точные сроки», — заявил он.
В июне 2022 года Украина и Молдавия получили статус страны-кандидата на вступление в ЕС. Еврокомиссия также рассматривала заявку Грузии, однако ей пока отказали.
Украинский президент Владимир Зеленский подписал заявку на присоединение страны к Евросоюзу в феврале прошлого года, после начала военных действий. Грузия и Молдавия подали заявки вслед за Украиной. Грузия должна выполнить 12 условий. В сентябре этого года Боррель заявил, что она выполнила только три.
В ноябре Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдавией о членстве в ЕС, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление в блок, «как только будет достигнута необходимая степень соблюдения требований».
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