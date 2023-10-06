Боррель объяснил смысл обозначения даты вступления Украины в Евросоюз

Боррель: 2030 год — не точная дата вступления Украины в ЕС, а только ориентир

Жозеп Боррель (Фото: Jon Nazca / Reuters)

Названная главой Евросовета Шарлем Мишелем дата расширения Евросоюза — это ориентир, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Видеозапись его выступления перед началом в Гранаде неформального саммита ЕС опубликована на сайте объединения.

«Это политический ориентир. Цель назначения даты — мобилизовать политическую энергию для того, чтобы начать движение. Но это не означает точные сроки», — сказал он.

Глава европейской дипломатии также заявил, что Украина — новый кандидат в Евросоюз, толкает очередь из других стран вперед. «Теперь движение будет быстрым», — подчеркнул он. По словам Борреля, Евросоюз потратил слишком много времени на процесс расширения.

В интервью от 4 октября Мишель заявил, что Украина и другие страны-кандидаты могут присоединиться к Евросоюзу к 2030 году при условии выполнения ими «домашней работы».

Он отметил, что Европе следует «ускорить процессы принятия решений», чтобы не терять время. Мишель напомнил о балканских странах, ожидающих вступления в Евросоюз более 20 лет, из-за чего там растет влияние России и Китая. По его словам, принятие Украины в свой состав покажет способность Евросоюза принимать геополитические решения.



После этого The Guardian со ссылкой на европейского высокопоставленного дипломата сообщила, что названная главой Евросовета дата «была случайной и не имеет смысла».

Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС 23 июня 2022 года. Politico со ссылкой на дипломатов сообщило, что ЕС готовится к переговорам по принятию Украины в союз. Официальное объявление об этом ожидается в декабре 2023 года, уточнили источники. Боррель тогда отметил, что присоединение Украины — «самое сильное обязательство в области безопасности, которое [можно] предоставить».



Президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не была против присоединения Украины к ЕС, однако МИД уточнил, что «безобидность такого желания Киева вызывает серьезные сомнения».