Сколько Грузии, Молдавии и Украине осталось до приема в Евросоюз Еврокомиссия приняла пакет о расширении 2023 года

Еврокомиссия оценила, какой прогресс для вступления в ЕС достигли десять стремящихся туда стран. Она рекомендовала начать переговоры о приеме Украины и Молдавии и предоставить статус кандидата Грузии. Подробнее — в материале РБК

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Сделан «новый исторический шаг» для граждан Украины, Молдавии, Грузии, а также Боснии и Герцеговины относительно их устремлений в Евросоюз, — заявила 8 ноября в соцсети X (бывший Twitter) Еврокомиссия. «Мы приняли пакет о расширении 2023 года, в котором рекомендуем начать переговоры [о вступлении в ЕС] Украины и Молдовы, предоставить статус кандидата Грузии и открыть переговоры о приеме [в ЕС] с Боснией и Герцеговиной, как только будет достигнута необходимая степень соблюдения требований», — пишут еврочиновники.

ЕК детально оценила прогресс всех десяти стран для вступления в Евросоюз, которые в разное время начали работу над этим, — помимо уже названных, речь также идет о государствах на Западных Балканах (Албания, частично признанное Косово, Северная Македония, Сербия, Черногория) и Турции.

На каком этапе находится Грузия

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Заявку на предоставление кандидатского статуса в ЕС Тбилиси подал в марте 2022 года вместе с Молдавией, через несколько дней после того, как это сделала Украина. Спустя несколько месяцев, в июне, Киев и Кишинев получили этот статус. Грузии отказали и выдали 12 рекомендаций, которые нужно выполнить для его получения.

В нынешнем отчете говорится, что грузинские законы, институты и активное гражданское общество дают Тбилиси возможность и дальше проводить демократические реформы. Но сейчас этому процессу мешают внутренняя политическая напряженность, поляризация общества, споры между грузинскими политическими партиями. Кандидатский статус республики находился под вопросом также из-за разногласий с Брюсселем, вызванных, в частности, арестом бывшего президента Михаила Саакашвили, законопроектом об иностранных агентах (в итоге он был отозван) и возобновлением авиасообщения между Грузией и Россией.

Еврокомиссия отметила прогресс Грузии в борьбе с коррупцией и организованной преступностью, обратила внимание, что ряд национальных законодательных норм (например, относительно миграции) соответствуют нормам Евросоюза и что гражданское общество — «хорошо развитое, разнообразное и динамичное» — может и дальше свободно действовать. В итоге Еврокомиссия рекомендовала предоставить республике статус страны-кандидата — «при условии, что она предпримет ряд дальнейших шагов».

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили назвал 8 ноября историческим днем и сказал, что его правительство «работало для этого 24 часа в сутки». «Прежде всего хочу поздравить граждан нашей страны, наш народ. Мы справились вместе и в очень короткие сроки выполнили все рекомендации, которые были даны европейскими партнерами, — это достойное решение принадлежит нашему народу в лице нашего правительства», — сказал премьер (цитата по «Новости — Грузия»).

Президент Саломе Зурабишвили, которая в последнее время часто конфликтовала с правительством из-за того, что оно предпринимало недостаточно усилий для выполнения европейских рекомендаций (в свою очередь, правящая партия «Грузинская мечта» предприняла попытку импичмента президента), решение ЕК также приветствовала. «Как президент, более чем когда-либо я продолжу роль проевропейского лидера, продвигая и продолжая необходимые реформы», — пообещала Зурабишвили (цитата по «Новости — Грузия»).

12 рекомендаций Еврокомиссии для Грузии 1. Решить проблему политической поляризации, обеспечив сотрудничество между политическими партиями. 2. Гарантировать полноценную работу всех государственных институтов, укреплять их независимость, подотчетность и функции демократического надзора, а также совершенствовать избирательную систему. 3. Принять стратегию в целях реформирования судебной системы, изменить ее в соответствии с европейскими требованиями и рекомендациями Венецианской комиссии Совета Европы. 4. Укрепить независимость антикоррупционного бюро. 5. Провести «деолигархизацию», устранив чрезмерное влияние корыстных интересов в экономической, политической и общественной жизни. 6. Усилить борьбу с организованной преступностью. 7. Гарантировать свободу СМИ. 8. Активнее работать над обеспечением прав человека. 9. Работать над достижением гендерного равенства и бороться с насилием в отношении женщин. 10. Обеспечить участие гражданского общества в принятии решений на всех уровнях. 11. Принять законодательство, которое обязывает грузинские суды учитывать решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). 12. Обеспечить, чтобы должность омбудсмена (народного защитника) занимали независимые граждане.

Согласно промежуточному отчету ЕК, опубликованному летом 2023 года, Грузия полностью выполнила три пункта из 12 — это укрепление гендерного равенства, учет решений ЕСПЧ и назначение омбудсменом независимого лица. Еще семь пунктов выполнены частично, хотя грузинские власти утверждали, что выполнили все требования Еврокомиссии.

Что ждет Украину и Молдавию

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Относительно Украины и Молдавии Еврокомиссия решила, что достигнутые ими результаты и «продолжающиеся усилия» по проведению реформ позволяют начать переговоры о приеме обеих стран в Евросоюз. Она рекомендовала Евросовету, как только Киев и Кишинев «примут ключевые меры», утвердить «дорожную карту» этих переговоров и пообещала опубликовать отчет о реализации соответствующих мер в марте 2024 года.

Применительно к Украине ЕК отметила, что, несмотря на военный конфликт с Россией и его ожесточенный характер, страна «продолжает продвигаться по пути демократических реформ и реформ верховенства закона», а предоставление ей кандидатского статуса в 2022 году этот процесс ускорило. Весь отчет об Украине сопровождается оговорками, что в стране идут боевые действия.

Еврокомиссия обращает внимание, что за отчетный период в стране не проводились выборы (в октябре 2023 года должны были пройти очередные выборы в Верховную раду, но в связи с боевыми действиями их перенесли на неопределенный срок), но украинская «правовая база по-прежнему благоприятствует организации демократических выборов». «Работа Верховной рады продолжает проходить под знаком чрезвычайных обстоятельств, связанных с российской военной агрессией. Однако законодательные задачи выполняются систематически, закладывая основу для непрерывного демократического процесса принятия решений», — указано в отчете. В целом прогресс реформ на Украине, в том числе в области борьбы с коррупцией, Еврокомиссия оценила положительно.

Президент Владимир Зеленский после публикации рекомендаций отметил, что 8 ноября «история Украины и всей Европы сделала шаг в правильном направлении». «Наша страна должна быть в Евросоюзе. Украинцы заслуживают этого как за защиту европейских ценностей, так и за то, что даже во время полномасштабной войны мы держим свое слово и развиваем государственные институты», — заявил украинский лидер.

В отчете ЕК относительно Молдавии также упоминается конфликт между Россией и Украиной: как утверждается в документе, несмотря на «множество вызовов», которые этот конфликт создает для Кишинева, республика продолжает реформы, направленные на укрепление демократии и верховенства закона. Важную роль в этом сыграл парламент, хотя «недоверие и периодическая нетранспарентность» привели к тому, что оппозиция была недостаточно вовлечена в его работу. Поэтому, считают авторы меморандума, Молдавии надо повышать уровень прозрачности — активнее вести надзорную деятельность, проводить общественные слушания, заблаговременно публиковать парламентский календарь и повышать уровень подотчетности депутатов, а также активнее вовлекать в реформы гражданское общество.

По оценке комиссии, Молдавия уже принимает нужные меры, но нужны дополнительные усилия, чтобы они были эффективны, а законодательство работало.

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что рекомендации Еврокомиссии — это «признание общих усилий», которое «вдохновляет и дает силы продолжать начатое». «Работы еще много. Путь, который мы выбрали, полон испытаний. Мы работы не боимся, и наша цель — к 2030 году подготовить Молдову к вступлению в ЕС», — написала она в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

Окончательное решение, предоставлять ли Грузии статус кандидата и начинать ли переговоры с Украиной и Молдавией, должен принять Европейский совет. Вопрос будет на повестке саммита ЕС 14–15 декабря 2023 года — для запуска процесса нужно единогласное одобрение всех 27 стран сообщества.