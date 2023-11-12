Венгрия предложила создать систему безопасности для России и Украины

Будапешт призвал гарантировать безопасность Украины на условиях, приемлемых для России. Киев обсуждает с Западом гарантии безопасности и намерен заручиться поддержкой 51 страны. Кремль указывал, что опасения Москвы не учитываются

Тамаш Менцер (Фото: Noemi Bruzak / EPA / ТАСС)

Прекращения огня в конфликте России и Украины необходимо достичь без каких-либо предварительных условий, заявил государственный секретарь по вопросам двусторонних отношений в венгерском МИДе Тамаш Менцер, пишет Origo.

«Нужны мирные переговоры, а затем создание системы безопасности, гарантирующей безопасность Украины и приемлемой для России», — сказал он.

Он также напомнил и о претензиях властей Венгрии к украинским законам о нацменьшинствах.

Венгрия поддержала предложенный Украиной план мирного урегулирования конфликта, сформулированный президентом Владимиром Зеленским. Среди прочего, он предусматривает отвод российских войск на границу 1991 года. Российская сторона отказывается обсуждать любые варианты мира, которые бы не признавали ее суверенитета над Крымом, Донбассом, Запорожской и Херсонской областями, а также настаивает на нейтральном статусе для Украины.

Киев заявлял о готовности внести поправки в законодательство ради устранения препятствий на пути интеграции в Евросоюз. «Мы готовы идти на определенные компромиссы в этом вопросе для того, чтобы достичь большой цели и быть членами ЕС. Сложного там ничего нет, и я не думаю, что для нас это будет трудно. Соответствующие нормативно-правовые акты уже подготовлены. Более того, думаю, они обязательно будут приняты», — пояснял секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Украина вместе с западными странами ведет обсуждение гарантий безопасности, к началу осени 2023 года к коалиции присоединились 28 стран. Киев рассчитывает заручиться поддержкой 51 страны. Как выяснила The Wall Street Journal, западные страны прорабатывают такую структуру соглашений, чтобы гарантии не были отозваны даже в случае смены власти. По словам источников издания, финальные договоренности можно будет заключить только в 2024 году.

Кремль называл переговоры по этому вопросу однобокими и не учитывающими опасения властей России. «Непонятно, о каком формате гарантий идет речь. Внимательно отслеживаем, будем и дальше наблюдать. Мы знаем, что подписан целый ряд соглашений», — рассказывал представитель президента Дмитрий Песков.