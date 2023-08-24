Венгрия вступит в переговоры по «формуле мира» Зеленского

Венгрия вступит в переговоры по предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским «формуле мира». Об этом сообщила венгерский президент Каталин Новак.

«Мы договорились о следующем: как подобает соседям, мы установили прямой канал связи президентов, мы начинаем подготовку нового документа об отношениях между двумя странами, мы включаемся в переговоры по формуле мира, предложенной украинским президентом», — написала Новак в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) по итогам встречи с Зеленским.

Новак встретилась с Зеленским в Киеве 23 августа на полях саммита «Крымская платформа». Всего в мероприятии приняли участие представители 63 стран. «Крымская платформа направлена на то, чтобы в мире была единая позиция относительно того, что Крым будет, должен быть и может быть освобожден и деоккупирован. И это составляющая Формулы мира нашего президента Владимира Зеленского», — заявили в Верховной раде Украины.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за присоединение к России. Украина и страны Запада не признали его итоги, они считают полуостров оккупированной территорией и обвиняют Москву в аннексии. Российские власти неоднократно заявляли, что вопрос Крыма закрыт.

Зеленский представил «формулу мира» на саммите G20 в ноябре прошлого года. В нее входят десять условий, среди которых — освобождение всех пленных и депортированных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, прекращение боевых действий и фиксация окончания конфликта.

Россия, в свою очередь, настаивает на признании «новых территориальных реалий» (включения Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав страны), прекращении поставок на Украину оружия и нейтральном статусе соседней страны. В Кремле не раз заявляли, что никаких предпосылок для переговоров с Киевом сейчас нет.