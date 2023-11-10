Reuters: у ЕС есть «план Б» в случае вето Венгрии на помощь Украине на €50 млрд

Reuters узнал о «плане Б» у ЕС в случае вето Венгрии на помощь Украине

Если Венгрия наложит вето на выделение €50 млрд Украине, нужную сумму соберут с других стран ЕС за счет двусторонних соглашений о помощи Киеву, сообщили источники Reuters

Виктор Орбан (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Евросоюз может обойти вето Венгрии на выделение €50 млрд на поддержку Украине, обратившись за помощью к другим странам союза по отдельности, чтобы набрать ту же сумму за счет двусторонних соглашений, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Венгрия рискует злоупотребить своей удачей. Мы бы предпочли, чтобы она была на борту, но наступает момент, когда людям надоедает, что Будапешт держит всех в заложниках. Обходной путь утомителен, но у нас он есть, если потребуется», — сказал чиновник ЕС агентству.

Как сообщила Politico в конце октября, против выделения Украине помощи на €50 млрд в следующие четыре года (ее Брюссель планирует утвердить в рамках изменения бюджета Евросоюза с 2024 по 2027 год) выступили Словакия и Венгрия. Премьер-министр последней Виктор Орбан заявил, что поддержка Киева «не работает», а его словацкий коллега Роберт Фицо сослался на коррупционные проблемы на Украине.

В прошлом году Будапешт выступал против направления Украине финансовой помощи в размере €18 млрд. Тогда ЕС решил выделить субсидии и самой Венгрии, и та уступила.

Еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис сообщил, что в прошлом году в ЕС «обсуждали «план Б» в случае отказа Венгрии в выделении €18 млрд, также он выразил надежду, что этого удастся избежать и сейчас.

Венгрия блокировала и другие транши ЕС Украине: например, дважды в этом году она не соглашалась на выделение по €500 млн на вооружения для ВСУ.

Словакия после смены правительства (Фицо возглавил его в конце октября) уже приняла минимум одно отрицательное решение насчет выделения помощи Украине. Новый кабинет министров заблокировал военный пакет на сумму €40,3 млн, который был предложен предыдущим руководством Минобороны.

Россия негативно относится к западной поддержке Украины. Военные поставки Киеву, как считает Москва, не помешают ей достичь целей военной операции, но продлят страдания украинцев.