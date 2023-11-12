Самолет ВВС США потерпел крушение в Средиземном море
В восточной части Средиземного моря потерпел крушение американский военный самолет, сообщается на сайте европейского командования США (USEUCOM).
Инцидент произошел во время учений 10 ноября.
«Из уважения к пострадавшим семьям мы пока не будем разглашать дополнительную информацию о персонале, который связан с произошедшим», — заявили в командовании.
Идет расследование случившегося, предварительно, крушение не произошло из-за каких-либо враждебных действий.
В USEUCOM 11 ноября сообщили, что в последние три дня в восточном Средиземноморье проходили учения авианосных ударных групп авианосцев «Джеральд Форд» и «Дуайт Эйзенхауэр» — они прибыли в этот район после начала войны Израиля и ХАМАС.
В учениях также участвовали корабль шестого флота США (его штаб-квартира находится в итальянском Неаполе) Mount Whitney и два итальянских фрегата — Virginio Fasan и Carlo Margottini. Всего в маневрах приняли участие более 11 тыс. американских военных.
Об отправке «Форда» в район вблизи Израиля США сообщили на следующий день после нападения на страну ХАМАС, то есть 8 октября. «Эйзенхауэр» отправился туда же неделю спустя, его переброска была запланирована ранее. Источники CNN, The Wall Street Journal и The Washington Post также сообщали об отправке в этот район двух тысяч американских морских пехотинцев.
Представитель ХАМАС, комментируя решение Вашингтона отправить первый авианосец, заявил, что это действие представляет собой «фактическое участие в агрессии» против палестинского народа
«Джеральд Форд» считается самым дорогим авианосцем США, его стоимость — около $13 млрд. Он был заложен в 2009 году и должен был войти в состав флота в 2014-м, но в итоге это произошло на три года позже.
«Дуайт Эйзенхауэр» был заложен в 1970 году, на воду его спустили пять лет спустя. Он относится к классу «Нимиц» — предыдущему по отношению к классу «Форда».
Оба корабля имеют длину 333 м, высоту 76 м, водоизмещение около 100 тыс. т. Оснащены двумя ядерными силовыми установками и способны развивать скорость до 30 узлов (56 км/ч). Вооружены зенитными ракетными комплексами RIM-116 RAM и RIM-162 ESSM и другими вооружениями. Авиагруппы на борту могут насчитывать до 90 самолетов и вертолетов.