Депутат Луговой попросил проверить спецслужбы Британии по делу о взрыве на Крымском мосту

Депутат призвал проверить Британию по делу о взрыве на Крымском мосту

Депутат Госдумы от партии ЛДПР Андрей Луговой направил запрос генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить причастность офицера британских спецслужб Кристофера Доннелли ко взрыву на Крымском мосту. Об этом депутат сообщил в своем телеграм-канале.

«Это офицер британских спецслужб, специалист по обороне, безопасности и иностранным делам, глава русского отдела НАТО. Полковник MI-6 в отставке, а ныне советник министра иностранных дел Литвы Доннелли является одним из вероятных участников теракта в Крыму. В октябре в СМИ попала переписка Доннелли с британским офицером Хью Уордом о планах по уничтожению моста», — написал Луговой.

По словам депутата, Доннелли еще в 2014 году предлагал «заминировать Севастопольскую бухту», а также участвовал в конфликтах в Сирии и Ливане, в странах Балтии, в других бывших советских республиках.

«Уверен, что прокурорская проверка докажет причастность Доннелли к планированию и организации террористического акта в Крыму, а также вскроет дополнительные детали, ведущие к раскрытию и других преступлений, подрывающих основы государственности России», — добавил Луговой.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. Сначала взорвался грузовик, ехавший по мосту, а затем из-за взрыва загорелись цистерны с топливом грузового поезда, который в этот момент двигался по железнодорожной части моста. В результате погибли четыре человека и разрушились два пролета автомобильного моста.

Москва обвинила в произошедшем украинские спецслужбы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, «насколько ему известно», Киев не является заказчиком теракта на Крымском мосту. СК начал расследование, установлено 12 подозреваемых.