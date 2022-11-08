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Взрыв на Крымском мосту ,  
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Депутат призвал проверить Британию по делу о взрыве на Крымском мосту

Депутат Луговой попросил проверить спецслужбы Британии по делу о взрыве на Крымском мосту

Депутат Госдумы от партии ЛДПР Андрей Луговой направил запрос генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить причастность офицера британских спецслужб Кристофера Доннелли ко взрыву на Крымском мосту. Об этом депутат сообщил в своем телеграм-канале.

«Это офицер британских спецслужб, специалист по обороне, безопасности и иностранным делам, глава русского отдела НАТО. Полковник MI-6 в отставке, а ныне советник министра иностранных дел Литвы Доннелли является одним из вероятных участников теракта в Крыму. В октябре в СМИ попала переписка Доннелли с британским офицером Хью Уордом о планах по уничтожению моста», — написал Луговой.

По словам депутата, Доннелли еще в 2014 году предлагал «заминировать Севастопольскую бухту», а также участвовал в конфликтах в Сирии и Ливане, в странах Балтии, в других бывших советских республиках.

«Уверен, что прокурорская проверка докажет причастность Доннелли к планированию и организации террористического акта в Крыму, а также вскроет дополнительные детали, ведущие к раскрытию и других преступлений, подрывающих основы государственности России», — добавил Луговой.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. Сначала взорвался грузовик, ехавший по мосту, а затем из-за взрыва загорелись цистерны с топливом грузового поезда, который в этот момент двигался по железнодорожной части моста. В результате погибли четыре человека и разрушились два пролета автомобильного моста.

Москва обвинила в произошедшем украинские спецслужбы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, «насколько ему известно», Киев не является заказчиком теракта на Крымском мосту. СК начал расследование, установлено 12 подозреваемых.

Теги
Крым «Крымский мост» Великобритания иностранные спецслужбы Генпрокуратура
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