На Крымском мосту приостановили движение из-за технологических работ

На Крымском мосту с 4:00 до 16:00 12 ноября приостановили движение из-за технологических работ, сообщается на сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

8 октября на мосту произошел взрыв грузовика, в результате чего частично обрушились два автомобильных пролета на дороге в сторону Крыма и погибли четыре человека. Власти уже начали ремонт, движение запустили по уцелевшим полосам, но только для легковых автомобилей и автобусов.

8 ноября движение по мосту приостановили в связи с установкой первого готового пролета автомобильной части. Вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что следующий пролет будут устанавливать 11 ноября.

После установки пролетов запустить движение по одной полосе планируется 5 декабря, по двум — до 20 декабря. На этом ремонтные работы не закончатся. Хуснуллин сообщил, что из-за деформации придется заменить четыре неразрушенных пролета. Эти работы собираются завершить к 30 марта 2023-го. До 1 июля будущего года будут идти работы по восстановлению сопутствующей инфраструктуры, которая не влияет на движение, сообщал вице-премьер.

Ремонта также требует железнодорожная часть моста, там необходимо заменить два пролета. Все работы собираются закончить в сентябре 2023 года.