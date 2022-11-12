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Военная операция на Украине ,  
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FT назвала два недостатка подготовки ВСУ в Британии

FT: подготовка украинских бойцов занимает 5 недель против 14 у британцев
Британские инструкторы учат военных Украины бороться со стрессом на поле боя, однако времени на обучение выделяется меньше, чем для британских новобранцев, а солдаты вернутся в разные части ВСУ
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Курс тренировок украинских военнослужащих, проходящих обучение на севере Англии, составляет пять недель, тогда как новобранцы британской армии проходят 14-недельную подготовку, считают организаторы, пишет Finanicial Times.

Кроме того, многие украинские военные прибыли из разных частей Вооруженных сил Украины, из-за чего подготовка не предусматривает их дальнейшего участия в боевых действий в одних и тех же подразделениях.

«Это самые мотивированные, решительные и жаждущие учиться новобранцы, с которыми я работал по всему миру за 20 лет службы в армии <...> То, что они тренируются в воде по колено в течение 36 часов и все еще могут смеяться, шутить и быстро отвечать на вопросы, говорит само за себя», — рассказал подполковник Джон Харрис. Издание пишет, что он отвечает за подготовку украинских военных на полигоне.

Британские инструкторы стремятся сделать украинским военным «прививку от стресса», необходимо, чтобы первое столкновение с «грязным, шумным и пугающим» полем боя не было реальным, продолжил Харрис.

Тренировки адаптированы к условиям боевых действий на Украине, в рамках учений солдат в возрасте от 18 до 30 лет учат обращаться с оружием, базовым боевым тактикам (например, фланговые маневры) и кибербезопасности. Кроме того, ВСУ проходят подготовку по наступательной тактике. Как пишет FT, украинские военные делятся с инструкторами ценной информацией о характере высокоинтенсивных сражений.

Великобритания начала подготовку украинских военных в июле, курсы закончили уже 7 тыс. военных, еще 3 тыс. пройдут обучение к концу декабря. Британские власти говорили о планах тренировать каждые 120 дней до 10 тыс. военных с Украины.

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Проводить подготовку украинских военных решили и в Евросоюзе. Страны ЕС в октябре достигли договоренности о создании военной миссии по обучению 15 тыс. военнослужащих вооруженных сил Украины в нескольких странах-членах. Согласие на размещение миссий в ноябре уже дали Польша и Германия. Оперативным командующим миссией ЕС по обучению украинских солдат назначен польский генерал Петр Трытек.

Российский МИД раскритиковал решение ЕС, увидев в этом признаки участия в конфликте. «Этот шаг идет наряду с поставками летальных вооружений киевскому режиму качественно повышает вовлеченность Евросоюза, делая его, конечно, стороной конфликта», — заявила представитель министерства Мария Захарова.

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Великобритания Украина ВСУ
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