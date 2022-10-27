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Военная операция на Украине ,  
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Польский генерал будет обучать украинских солдат

Командующим миссией ЕС по обучению украинских солдат назначен польский генерал
Петр Трытек (в центре)
Петр Трытек (в центре) (Фото: Keres 40 / Wikipedia)

Оперативным командующим миссией ЕС по обучению украинских солдат назначен польский генерал Петр Трытек. Об этом сообщило агентство PAP.

Сейчас Трытек является командиром 11-й Любушской танковой дивизии. Также у него есть опыт службы в составе миссий в Ираке и Афганистане.

По замыслу ЕС, миссия должна помочь Украине защищать свою территориальную целостность и гражданских лиц.

Евросоюз начал рассматривать возможность создания военно-учебной миссии для украинских военных еще в конце прошлого года из-за роста напряженности в регионе. После начала российской спецоперации на Украине глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в августе призвал ускорить создание военной миссии для обучения украинских вооруженных сил.

В октябре стало известно, что Евросоюз достиг договоренности о создании военной миссии по обучению 15 тыс. военнослужащих вооруженных сил Украины в нескольких странах-членах. Согласие на размещение миссий уже дали Польша и Германия.

До настоящего времени об участии в обучении украинских военных сообщали власти ряда стран — Британии, США, Канады, Германии и Нидерландов. Бывший британский премьер Борис Джонсон еще в июне обещал за четыре месяца обучить 10 тыс. украинских солдат.

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МИД России раскритиковал данную инициативу ЕС. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что миссия ЕС по военной помощи Киеву делает Евросоюз стороной конфликта на Украине.

Теги
Польша Украина Военная операция на Украине обучение
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