AFP узнал о согласовании миссии по обучению украинских военных в Европе
Евросоюз достиг договоренности о создании военной миссии по обучению 15 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в нескольких странах-членах. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источники, близкие к переговорам.
По данным агентства, соглашение было достигнуто на встрече послов государств-членов ЕС в Брюсселе. Итоговый документ будет опубликован в понедельник, 18 октября.
В частности, в документе говорится, что Миссия военной помощи ЕС (EUMAM) «должна будет обучить большое количество личного состава ВСУ (вооруженных сил Украины) различным военным функциям». Дипломатические источники AFP уточнили, что первоначально миссия должна будет обучить 15 тыс. военнослужащих ВСУ.
По словам одного из дипломатов, соглашение предусматривает создание штаб-квартиры и учебных центров EUMAM в каждой стране ЕС для проведения обучения. Другой источник уточнил, что свое согласие на размещение миссий уже дали Польша и Германия.
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