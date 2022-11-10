Британия пообещала Украине тысячу ракет и зимние наборы для военных

Великобритания отправит Украине еще тысячу ракет и 25 тыс. зимних наборов для военных

Риши Сунак (Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images)

Великобритания передаст Украине еще 1 тыс. ракет класса «земля — воздух», а также 25 тыс. зимних наборов для военных. Об этом премьер-министр королевства Риши Сунак рассказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в телефонном разговоре, о котором сообщает британское правительство.

Сунак и Зеленский также обсудили международную поддержку Украины и договорились поддерживать тесный контакт по вопросам поставки украинского зерна и удобрений на мировые рынки.

Президент Украины у себя в «Твиттере» написал, что они с Сунаком обсуждали помощь от Лондона «в преодолении зимнего периода».

9 ноября британское Минобороны сообщило, что завершает поставку Украине около 1 тыс. зенитных ракет. Там уточнили, что речь идет о пусковых установках и ракетах, которые способны сбивать цели в воздухе, включая беспилотники и крылатые ракеты.

Российские власти осуждают военную поддержку Украине от западных стран и обвиняют тех, кто поставляет Киеву оружие, в затягивании конфликта.