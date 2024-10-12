ТАСС сообщил о деле против Дудя из-за отсутствия плашки иноагента

На журналиста завели дело по статье КоАП через месяц после выхода интервью с дизайнером Артемием Лебедевым, в котором тот назвал инфотерроризмом деятельность Мизулиной и ее Лиги безопасного интернета

На журналиста Юрия Дудя (Минюст внес его в список иностранных агентов) завели административное дело после интервью с дизайнером Артемием Лебедевым, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Дело связано с отсутствием плашки иноагента.

«Прокуратурой в ходе проверки установлено, что Дудь, являясь лицом, включенным в реестр иностранных агентов, разместил на канале «вДудь» видеохостинга YouTube видеоролик «Лебедев — большой разговор / вДудь» без указания на то, что этот материал произведен и распространяется иностранным агентом», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что дело против журналиста по ч. 4 ст. 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности иностранного агента) возбудили через месяц после выхода его интервью с Лебедевым. Ему грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

В августе Таганский районный суд Москвы уже штрафовал Дудя на 40 тыс. руб. из-за отсутствия маркировки иноагента в постах в телеграм-канале. Он оспорил это в Мосгорсуде.

Минюст внес Дудя в реестр иноагентов в апреле 2022 года. Журналист пытался оспорить решение ведомства.

1 августа он опубликовал интервью с Лебедевым, в котором тот назвал инфотерроризмом деятельность Екатерины Мизулиной и ее Лиги безопасного интернета, а также нецензурно исказил фамилию Мизулиной. Искажение фамилии главы Лиги безопасного интернета дизайнер объяснил «эзоповым языком для описания турбопатриотов» с «какими-то психическими проблемами».

После этого Мизулина решила подать в суд на Дудя и Лебедева. Лефортовский районный суд Москвы в сентябре принял к производству иск лиги и ее главы. По мнению истцов, ответчики «нарушили их права и распространили недостоверные сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Екатерины Мизулиной и деловую репутацию ассоциации».

Лебедев извинился перед Мизулиной за нецензурное искажение ее фамилии, но та извинения не приняла.