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Артемий Лебедев извинился перед Мизулиной после слов об инфотерроризме

Артемий Лебедев
Артемий Лебедев (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Дизайнер Артемий Лебедев принес извинения главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной за свои слова в интервью Юрию Дудю (признан иноагентом). Соответствующее заявление содержится в его обзоре новостей, опубликованном во «ВКонтакте».

«Когда мы обсуждали Мизулину в беседе с Юрием Дудем, разговор как-то пошел в такую сторону, что могло сложиться ощущение, что я Екатерину оскорбляю. Я в этом месте хотел бы принести извинения, потому что это совершенно не то, что я хотел бы сделать. Я никогда не оскорбляю настолько напрямую людей, а тем более не борюсь с женщинами», — сказал он.

Вместе с тем он отметил право главы Лиги безопасного интернета обратиться в суд, что ранее она анонсировала. «Безусловно, мой язык все время сопровождал меня без костей и хорошо подвешенным, а также в сочетании с моим словарным запасом у меня в принципе есть все данные для того, чтобы получить парочку пожизненных, — отметил Лебедев. — Я никаким образом не собираюсь в этот процесс вмешиваться, абсолютно полностью полагаясь на систему правосудия нашей страны».

1 августа Дудь опубликовал интервью с Лебедевым, в котором он назвал деятельность Лиги безопасного интернета инфотерроризмом, а также нецензурно исказил фамилию Мизулиной.

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