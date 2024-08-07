Мизулина не приняла извинения Лебедева и пообещала приложить видео с его оскорбительными высказываниями к иску. Дизайнер ранее нецензурно исказил ее фамилию и назвал деятельность Лиги безопасного интернета инфотерроризмом

Екатерина Мизулина (Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press)

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина не приняла извинения дизайнера Артемия Лебедева за нецензурное искажение ее фамилии в интервью Юрию Дудю (признан иноагентом). Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Она пообещала приложить видеозаписи за последний год с оскорбительными высказываниями Лебедева в адрес Лиги безопасного интернета к судебному иску. «Одно дело критиковать по делу и аргументировать свою позицию. Я к такой критике отношусь хорошо. Другое дело — пулять оскорбления в воздух на большую аудиторию», — написала Мизулина.

РБК обратился за комментарием к Артемию Лебедеву.

1 августа Дудь опубликовал интервью с Лебедевым, в котором тот нецензурно исказил фамилию Мизулиной и назвал деятельность Лиги безопасного интернета инфотерроризмом. По его словам, подобные организации «отпугивают людей», и призвал государство «бороться с ними». Искажение фамилии Мизулиной он объяснил «эзоповым языком для описания турбопатриотов» с «какими-то психическими проблемами».

Глава Лиги безопасного интернета анонсировала иск «о защите чести и достоинства» в отношении Лебедева и Дудя. Она намерена потребовать в качестве моральной компенсации 10 млн руб., которые в дальнейшем пообещала направить на помощь семьям участников военной операции на Украине.

7 августа Лебедев извинился перед Мизулиной за искажение ее фамилии, но признал наличие претензий к ее деятельности. «Я никогда не оскорбляю настолько напрямую людей, а тем более не борюсь с женщинами», — утверждал дизайнер. Он также отметил право главы Лиги безопасного интернета обратиться в суд и выразил уверенность в вынесении справедливого решения.

Сразу после извинений Лебедев включил в свой обзор новостей видеоролик, на котором Мизулина поет песню «Вахтерам» украинской группы «Бумбокс» на встрече с курсантами Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. А.И. Прошлякова. Он отметил, что в тексте упоминаются наркотические средства, а солист музыкального коллектива Андрей Хлывнюк принимает участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины.

«Это ровно то, за что некоторые люди, на которых Мизулина пишет доносы, потом где-то сидят некоторое время на бутырке, а потом уезжают из России и начинают с Россией бороться. Так что в этом месте я бы обратил внимание Екатерины, как легко оказаться в неловком положении», — заключил Лебедев. Глава Лиги безопасного интернета связывала появление видеозаписи с ее исполнением «Вахтерам» с действиями Украины. «Видео, где я подпеваю, распространяет Украина», — заявила Мизулина.