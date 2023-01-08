Дудь ликвидировал ИП, на который был оформлен бренд «вДудь» в России

Индивидуальный предприниматель Юрий Дудь (внесен в реестр иноагентов) прекратил деятельность по собственному желанию, бренд «вДудь» теперь принадлежит испанской компании

Юрий Дудь (внесён в список СМИ-иноагентов) (Фото: Александр Вильф / РИА Новости)

Журналист Юрий Дудь (внесен Минюстом в список СМИ-иноагентов) отказался от статуса индивидуального предпринимателя, который получил в 2015 году. Информацию о прекращении деятельности ИП была внесена в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) 31 декабря 2022 года, следует из данных сервиса Федеральной налоговой службы.

«Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения», — говорится в выписке. Первым на ликвидацию Дудем ИП обратило внимание издание Readovka.

Согласно данным системы СПАРК, до 3 ноября прошлого года на ИП Дудя был зарегистрирован товарный знак «вДудь» в графической и словесной форме. Однако в настоящее время брендом владеет зарегистрированная в испанской Барселоне компания «Бутово Продакшн».

Минюст внес Дудя в список СМИ-иноагентов 15 апреля. Журналист пытался оспорить это решение в судебном порядке, однако Лефортовский районный суд Москвы его иск отклонил.

В ходе заседания стало известно, что журналиста внесли в реестр за распространение информации от других СМИ-иноагентов («Медуза» и The Insider, последнее издание было объявлено нежелательной организацией в России) в интервью с телеведущим Александром Гордоном, певцом Тимой Белорусских и журналисткой Катериной Гордеевой (внесена в реестр иноагентов) и получение денег за размещение рекламы на YouTube.

«Это обычная монетизация от YouTube за рекламу, это сервисная функция, это не является уникальным», — заявил в суде представитель Дудя.

В июле Дудя признали виновным в пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних и оштрафовали на 120 тыс. руб. Это решение также было обжаловано, решение по апелляции пока не вынесено.

На YouTube-канал Юрия Дудя подписаны более 10,1 млн человек.

