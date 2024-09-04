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Иск Мизулиной к Лебедеву и Дудю поступил в суд

Екатерина Мизулина
Екатерина Мизулина (Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / ТАСС)

Лефортовский районный суд Москвы принял к производству иск главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной к журналисту Юрию Дудю (Минюст внес его в список иностранных агентов) и блогеру Артемию Лебедеву, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Среди истцов также числится Ассоциация участников рынка интернет-индустрии «Лига безопасного интернета». По мнению истцов, ответчики «нарушили их права и распространили недостоверные сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Екатерины Мизулиной и деловую репутацию ассоциации».

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Артемий Лебедев

1 августа Дудь опубликовал интервью с Лебедевым, в котором тот нецензурно исказил фамилию Мизулиной и назвал деятельность Лиги безопасного интернета инфотерроризмом. По его словам, подобные организации «отпугивают людей», он призвал государство «бороться с ними». Искажение фамилии Мизулиной он объяснил «эзоповым языком для описания турбопатриотов» с «какими-то психическими проблемами».

После этого Мизулина пообещала приложить видео за последний год с оскорблениями Лебедева в адрес Лиги безопасного интернета к судебному иску. Через неделю после выхода интервью Лебедев попросил прощения за свои слова, но Мизулина извинения не приняла.

Сразу после этого Лебедев включил в свой обзор новостей ролик, на котором Мизулина поет песню «Вахтерам» украинской группы «Бумбокс». Он отметил, что в тексте песни упоминаются наркотики, а солист коллектива Андрей Хлывнюк воюет в зоне боевых действий на Украине за ВСУ. По мнению Лебедева, «это ровно то, за что некоторые люди, на которых Мизулина пишет доносы, потом где-то сидят некоторое время на Бутырке, а потом уезжают из России и начинают с Россией бороться».

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Екатерина Мизулина Артемий Лебедев Юрий Дудь Лефортовский суд оскорбления Лига безопасного интернета
Артемий Лебедев фото

Артемий Лебедев

российский дизайнер, блогер и предприниматель
13 февраля 1975 года
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