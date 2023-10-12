В G7 заморозили российские $280 млрд до выплаты «компенсации» Украине

Российские $280 млрд останутся замороженными до выплаты «компенсации» Украине, сообщили в G7. Там также обещали изучить вопрос о передаче Киеву сверхдоходов от этих денег. Россия называла воровством заморозку своих активов

Киев, Украина (Фото: Roman Pilipey / Getty Images)

Суверенные активы России на $280 млрд, хранящиеся на счетах стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) останутся замороженными до тех пор, пока «Россия не заплатит за ущерб, который она причинила Украине». Об этом говорится в заявлении министров финансов стран G7.

Министры подчеркнули, что страны «семерки» подтверждают «непоколебимую поддержку» Украины и едины в осуждении «незаконных и неоправданных» действий России.

«Мы продолжим наши усилия, чтобы Россия оплатила долгосрочное восстановление Украины. Мы также будем изучать все возможные пути оказания помощи Украине в соответствии с нашими соответствующими правовыми системами и международным правом», — говорится в заявлении.

Министры поприветствовали усилия рабочей группы «Российские элиты, доверенные лица и олигархи» (REPO — занимается поиском и заморозкой активов россиян, попавших под санкции), которой удалось заморозить российские активы в юрисдикциях стран G7 примерно на $280 млрд. Там подчеркнули, что средства будут оставаться «обездвиженными» до тех пор, пока Россия не выплатит «компенсации» Украине.

«Мы изучим, каким образом любые сверхдоходы частных компаний, полученные непосредственно от обездвиженных российских суверенных активов, когда эти сверхдоходы не требуются для выполнения обязательств перед Россией в соответствии с применимым законодательством, могут быть направлены на поддержку Украины и ее восстановление в соответствии с применимым законодательством», — отметили в G7.

В марте 2022 года глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что из-за санкций ЕС, США и других стран Россия лишилась доступа почти к половине золотовалютных резервов — $300 млрд из примерно $640 млрд. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен еще прошлой осенью говорила, что цель ЕК не заморозить, а конфисковать эти средства, — для этого Брюссель работает над соответствующей правовой базой, так как действующие европейские нормы допускают только заморозку.

Заморозка активов ЦБ России необходима как «гарантия» выплат компенсаций Украине, заявляли в ЕК. Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо накануне сообщил, что Бельгия передаст Украине €1,7 млрд налогов с активов России. Средства, по его словам, направят в том числе на военную технику, гуманитарную помощь и восстановление страны. В G7 также обещали активизировать свою дипломатическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украины, а также увеличить издержки для тех, кто помогает России.

Россия считает незаконной блокировку своих активов за рубежом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что российские активы «просто сворованы» коллективным Западом. По его словам, речь идет не о чем ином, как о «посягательстве на государственную собственность».