В ЕК объяснили заморозку активов ЦБ России «гарантиями» выплат для Киева

Еврокомиссия продолжает искать возможность арестовать российские активы за уголовные преступления, такие как коррупция, отмывание средств или нарушение санкционного режима. Их заморозка — «гарантия выплат компенсаций Украине»

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Заморозка активов ЦБ России необходима как «гарантия» выплат компенсаций Украине. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс перед началом министерского Совета ЕС по общим вопросам.

«Я уверен, что очень важно иммобилизовать или арестовать достаточно активов, чтобы иметь реальные гарантии того, что Россия оплатит возмещение ущерба», — заявил он.

По его словам, ЕК пытается найти возможность арестовать часть активов за уголовные преступления, такие как коррупция, отмывание средств или нарушение санкционного режима.

Ранее представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд сообщила, что в странах ЕС заблокировали более €200 млрд ($215 млрд) активов Центробанка России. По ее словам, блок изучает возможность использования замороженных средств в интересах Украины.

В марте 2022 года глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что из-за санкций ЕС, США и других стран Россия лишилась доступа почти к половине золотовалютных резервов — $300 млрд из примерно $640 млрд.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что цель ЕК не заморозить, а конфисковать эти средства, — для этого Брюссель работает над соответствующей правовой базой, так как действующие европейские нормы допускают только заморозку.

Россия считает незаконной блокировку активов ЦБ за рубежом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские активы «просто сворованы» коллективным Западом. По его словам, речь идет не о чем ином, как о «посягательстве на государственную собственность».