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Война санкций ,  
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Бельгия передаст Украине €1,7 млрд налогов с активов России

Премьер Де Кроо: Бельгия передаст Украине €1,7 млрд налогов с активов России
Сюжет
Война санкций
Киеву предоставят средства, полученные в виде налогов на доходы от замороженных российских активов, их направят в том числе на военную технику, гуманитарную помощь и восстановление страны, сказал Де Кроо
Александер Де Кроо
Александер Де Кроо (Фото: Hannah McKay / Getty Images)

Украине предоставят €1,7 млрд ($1,8 млрд), полученные в виде налогов на доходы от замороженных российских активов, средства направят в том числе на военную технику, гуманитарную помощь и восстановление страны, заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Брюсселе, его слова приводит Reuters.

Де Кроо также сообщил, что Бельгия с 2025 года отправит на Украину истребители F-16, а также обеспечит обслуживание самолетов и обучение этому украинского персонала.

Украинский лидер написал в телеграм-канале, что обсудил с бельгийским премьером, «как можно использовать уже сейчас и сами замороженные активы России, не теряя времени, для компенсации ущерба». Он поблагодарил Де Кроо и всю Бельгию «за принципиальную работу по заморозке активов».

В июле финансовая группа Euroclear (в нее входят одноименные депозитарий и банк) сообщила, что из €2,28 млрд, которые она заработала в первом полугодии 2023 года, €1,74 млрд пришлось на доходы от замороженных активов россиян. Собственные доходы Euroclear без учета российских активов при этом составили €538 млн. Там не исключили, что средства, заработанные на активах россиян, могут быть использования «для финансирования восстановления Украины». Еврокомиссия также обсуждает возможность направить прибыль от замороженных российских активов Украине, речь идет о доходах от всех активов, заблокированных на территории Евросоюза (не только средств в Euroclear).

В сентябре Bloomberg сообщал, что Еврокомиссия планирует обсудить введение налога на непредвиденную прибыль в размере €3 млрд от замороженных активов ЦБ. По данным Минфина США, общая стоимость замороженных российских активов за рубежом составляет примерно в $280 млрд, большая часть находится в ЕС.

Россия считает блокировку активов за рубежом незаконной. В Кремле говорили, что будут считать их изъятие в пользу Украины «фактически прямым воровством». Президент Владимир Путин предупреждал, что такая политика «никогда до добра никого не доводила».

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Теги
Елена Чернышова
Бельгия Украина российские активы
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