 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В G7 сочли, что бои на Украине продолжатся еще шесть-семь лет

Bloomberg: в G7 считают, что конфликт на Украине продлится еще шесть-семь лет
Сюжет
Военная операция на Украине
В G7 считают, что конфликт на Украине продлится еще шесть-семь лет и его союзникам нужно спланировать финансовую поддержку Киева на долгий срок, заявили собеседники Bloomberg

Конфликт на Украине может продлиться еще шесть-семь лет, поддерживающим Киев странам нужно спланировать его финансовую поддержку на такой долгий срок, заявил Bloomberg высокопоставленный чиновник одной из европейских стран «Большой семерки».

В G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.

На ужине в кулуарах Генассамблеи ООН 18 сентября представители стран G7 сошлись во мнении, что конфликт, вероятно, продлится «в среднесрочной или долгосрочной перспективе», сообщил журналистам высокопоставленный представитель Госдепартамента США.

Как сказал высокопоставленный европейский чиновник, Украина столкнется с растущими проблемами из-за недостаточных поставок оружия с Запада и растущих потерь в живой силе.

Тем не менее, по словам чиновников, давших комментарии агентству, Киев и его союзники по-прежнему выступают против переговоров без выполнения требования о полном выводе с территории Украины российских войск. Москва в свою очередь настаивает на признании «новых территориальных реалий».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Bloomberg в кулуарах Генассамблеи ООН выразил уверенность, что США и другие союзники продолжат поддерживать Украину, несмотря на растущую оппозицию, поскольку это в интересах безопасности альянса. По его словам, отказ от поддержки Украины обошелся бы «гораздо дороже для альянса в долгосрочной перспективе, потому что тогда мы были бы более уязвимы для российского или китайского принуждения или военных угроз».

Читайте на РБК Pro
Индустрия на $15 трлн: как заработать на рынке путешествий
Как миллионы «климатических беженцев» изменят мировую экономику
Когда подать на банкротство должника: 4 красных флага
Как расчистить место для того, что правда важно — метод уборки Мари Кондо

С начала военной операции России на Украине западные страны оказывают Киеву военную помощь. Крупнейшим поставщиком вооружений Украине являются США — по данным Пентагона, к концу августа Вашингтон предоставил Киеву военную помощь на сумму $43,7 млрд.

В начале сентября на тот момент министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что с начала боевых действий Киев получил военную помощь от союзников на сумму около $100 млрд.

На фоне рекордных трат некоторые западные политики и СМИ начали говорить об опасности появления «усталости от Украины». В то же время президент США Джо Байден ранее исключал «усталость» НАТО и раскол из-за конфликта на Украине.

Москва осуждает поставки вооружений Киеву. В Кремле заявляли, что это не изменит исход конфликта, а лишь затянет его.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Военная операция на Украине G7 Генассамблея ООН финансовая поддержка
Материалы по теме
Вашингтон не увидел шанса на конец конфликта на Украине на своих условиях
Политика
Киев назвал Западу меры из-за статей об «усталости» от конфликта
Политика
Эрдоган допустил, что конфликт на Украине «продлится долго»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 сентября
EUR ЦБ: 102,92 (-0,17) Инвестиции, 19 сен, 16:52 Курс доллара на 20 сентября
USD ЦБ: 96,22 (-0,42) Инвестиции, 19 сен, 16:52
Первое судно покинуло Украину по «альтернативному зерновому коридору» Политика, 06:13
Безопасность, утечки и переход на российское ПО: что движет ИТ вперед РБК и Softline, 06:01
В G7 сочли, что бои на Украине продолжатся еще шесть-семь лет Политика, 05:42
Российские военные уничтожили до 50 штурмовиков «Азова» Политика, 05:41
Япония нарастила экспорт медицинских изделий в Россию Экономика, 05:20
В Карабахе сообщили о гибели в боях мэра города Мартуни Политика, 04:35
Лавров прибыл в Нью-Йорк на Генассамблею ООН Политика, 04:32
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Регулятор приостановил действие сертификата на антивирус Dr.Web Технологии и медиа, 04:01
В Нагорном Карабахе погибли семь мирных жителей Политика, 03:54
Блинкен заявил Пашиняну о поддержке суверенитета Армении Политика, 03:29
Лукашенко предложил научить петербуржцев обращаться с автобусами Общество, 02:59
Госдеп заявил о готовности Алиева к прекращению боев в Карабахе Политика, 02:22
Болгария ограничит поставки украинского подсолнуха на фоне протестов Политика, 02:12
МИД России призвал «остановить кровопролитие» в Нагорном Карабахе Политика, 01:41