Bloomberg: в G7 считают, что конфликт на Украине продлится еще шесть-семь лет

В G7 сочли, что бои на Украине продолжатся еще шесть-семь лет

В G7 считают, что конфликт на Украине продлится еще шесть-семь лет и его союзникам нужно спланировать финансовую поддержку Киева на долгий срок, заявили собеседники Bloomberg

Конфликт на Украине может продлиться еще шесть-семь лет, поддерживающим Киев странам нужно спланировать его финансовую поддержку на такой долгий срок, заявил Bloomberg высокопоставленный чиновник одной из европейских стран «Большой семерки».

В G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.

На ужине в кулуарах Генассамблеи ООН 18 сентября представители стран G7 сошлись во мнении, что конфликт, вероятно, продлится «в среднесрочной или долгосрочной перспективе», сообщил журналистам высокопоставленный представитель Госдепартамента США.

Как сказал высокопоставленный европейский чиновник, Украина столкнется с растущими проблемами из-за недостаточных поставок оружия с Запада и растущих потерь в живой силе.

Тем не менее, по словам чиновников, давших комментарии агентству, Киев и его союзники по-прежнему выступают против переговоров без выполнения требования о полном выводе с территории Украины российских войск. Москва в свою очередь настаивает на признании «новых территориальных реалий».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Bloomberg в кулуарах Генассамблеи ООН выразил уверенность, что США и другие союзники продолжат поддерживать Украину, несмотря на растущую оппозицию, поскольку это в интересах безопасности альянса. По его словам, отказ от поддержки Украины обошелся бы «гораздо дороже для альянса в долгосрочной перспективе, потому что тогда мы были бы более уязвимы для российского или китайского принуждения или военных угроз».

С начала военной операции России на Украине западные страны оказывают Киеву военную помощь. Крупнейшим поставщиком вооружений Украине являются США — по данным Пентагона, к концу августа Вашингтон предоставил Киеву военную помощь на сумму $43,7 млрд.

В начале сентября на тот момент министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что с начала боевых действий Киев получил военную помощь от союзников на сумму около $100 млрд.

На фоне рекордных трат некоторые западные политики и СМИ начали говорить об опасности появления «усталости от Украины». В то же время президент США Джо Байден ранее исключал «усталость» НАТО и раскол из-за конфликта на Украине.

Москва осуждает поставки вооружений Киеву. В Кремле заявляли, что это не изменит исход конфликта, а лишь затянет его.