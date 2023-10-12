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Война санкций ,  
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Госдума одобрила отказ от уведомления Совета Европы о военном положении

Госдума одобрила отказ от уведомления Совета Европы о чрезвычайном положении
Сюжет
Война санкций
Отказ от уведомления Совета Европы о введении или отмене военного или чрезвычайного положения в Думе объяснили выходом из СЕ. Россия прекратила свое членство 16 марта. Поправку предложил Владимир Путин в августе
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Депутаты Государственной думы в третьем, окончательном чтении приняли поправки, согласно которым Россия не будет уведомлять Совет Европы о введении или отмене военного или чрезвычайного положения.

«Изменения связаны с прекращением участия России в Совете Европы», — пояснили в телеграм-канале Госдумы.

Теперь законопроект должен одобрить Совет Федерации, затем он отправится на подпись к президенту.

Проекты поправок об уведомлении Совета Европы о военном или чрезвычайном положении внес президент Владимир Путин в начале августа. Своим представителем при рассмотрении законопроекта он назначил замглавы МИДа Александра Грушко.

В статье 37 закона «О чрезвычайном положении» говорится, что в случае его введения Россия в течение трех дней уведомляет генсеков ООН и Совета Европы «о временных ограничениях прав и свобод граждан, составляющих отступления от обязательств по указанным международным договорам, об объеме этих отступлений и о причинах принятия такого решения». Это делается в соответствии с обязательствами по Международному пакту о гражданских и политических правах и Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Из этой статьи предлагается исключить упоминание генсека Совета Европы и Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Также законопроект предлагает исключить упоминание Совета Европы из статьи 22 закона «О военном положении», согласно которому Россия уведомляет ООН и СЕ о введении или отмене военного или чрезвычайного положения.

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25 февраля 2022 года, сразу после начала военной операции на Украине, Совет Европы решил приостановить представительство России в своих уставных органах — Парламентской ассамблее и Комитете министров. В ответ Россия прекратила членство в Совете Европы. Комитет министров СЕ прекратил членство России с 16 марта.

В июле того же года Россия прекратила участие в восьми частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы, а в конце февраля 2023-го Путин подписал закон о прекращении действия в отношении России международных договоров СЕ.

В МИДе заявляли, что Россия будет денонсировать конвенции Совета Европы, в которых продолжает участвовать, в случае дискриминации со стороны Запада. Что касается решения о выходе из СЕ, в российском дипведомстве заверяли, что оно «не повлияет на права и свободы» россиян. Россия «остается открытой к прагматичному и равноправному взаимодействию с членами организации по вопросам, представляющим взаимный интерес, и в рамках тех конвенций, участие в которых решит продолжать», заявили в ведомстве.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Совет Европы военное положение чрезвычайное положение денонсация Договор
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