Россия не смогла переизбраться в Совет по правам человека ООН

Россия не смогла обеспечить себе возвращение в Совет ООН по правам человека на 2024–2026 годы, несмотря на усталость ряда стран от затянувшегося конфликта на Украине. Москве не хватило 14 голосов

Зад заседаний Совета ООН по правам человека (Фото: ohchr.org)

Почему Россия решила вернуться в СПЧ ООН

Россия 10 октября не смогла набрать на Генеральной Ассамблее необходимое число голосов для того, чтобы вернуться в состав Совета ООН по правам человека. От региона Восточная Европа, где была выставлена российская заявка, в совет войдут Болгария и Албания. За Россию проголосовали 83 страны из 191 (один голос был признан недействительным) при необходимом минимуме в 97, Болгария получила 160 голосов, Албания — 123.

Россия была избрана в СПЧ ООН в октябре 2020 года, но досрочно прекратила свои полномочия 7 апреля 2022 года. Москва объявила о своем решении после того, как ранее в тот же день Генассамблея ООН приостановила участие России в совете на фоне военных действий на Украине. За принятие этой резолюции проголосовали 93 страны. Воздержались от голосования 58 стран, в том числе Армения и Азербайджан. Против высказались 24 государства, включая Белоруссию, Китай и Иран. Решение о приостановке членства России в СПЧ стало первым случаем с 2011 года, когда из совета была исключена Ливия, где началась гражданская война. С мая 2022 года место России в СПЧ ООН заняла Чехия.

Совет ООН по правам человека был создан в 2006 году; офис организации находится в Женеве. В совет входят 47 государств-членов, которые избираются простым большинством голосов стран — членов Генеральной Ассамблеи в ходе прямого тайного голосования. Генассамблея принимает во внимание вклад государств-кандидатов в поощрение и защиту прав человека, а также их добровольные обещания и обязательства в этом отношении, указано на сайте СПЧ ООН. Страны-члены совета избираются на трехлетний срок, при этом они не могут находиться в СПЧ более двух сроков подряд. Распределение стран в совете основано на географическом принципе: по 13 мест выделено государствам Африканского и Азиатско-Тихоокеанского регионов, у государств Латинской Америки и Карибского бассейна — восемь мест, для стран Западной Европы выделено семь мест, для Восточной Европы — шесть. Россия относится к группе стран Восточной Европы.

О намерении России вернуться в состав СПЧ ООН стало известно в сентябре, когда на его сайте появился список кандидатов. На 2024–2026 годы страны Восточной Европы имели две квоты, на которые претендовали Россия, Албания и Болгария. Среди стран Латинской Америки и Карибского бассейна кандидатов также было больше, чем мест: на три квоты претендовали Бразилия, Перу, Куба и Доминиканская Республика. В остальных регионах число заявок соответствовало количеству свободных мест.

Все избранные страны-члены СПЧ ООН приступят к своим обязанностям с января 2024 года.

По данным CNN, Россия в начале осени развернула кампанию в поддержку своего возвращения в состав СПЧ ООН. В распоряжении телеканала оказался документ, который Россия рассылала странам-членам Генассамблеи ООН с разъяснением своей позиции по возвращению в совет. В нем говорилось, что Россия рассматривает Совет по правам человека как «ключевой орган в системе ООН» и «считает важным предотвратить растущую тенденцию превращения Совета по правам человека в инструмент, который служит политической воле одной группы стран, наказывая нелояльные правительства за их независимую внутреннюю и внешнюю политику». В случае своего переизбрания Россия обещала «решительно продвигать принципы сотрудничества и укрепления конструктивного взаимоуважительного диалога».

«Россия готова продолжать продвигать права человека как компонент сближения государств и групп государств, а не как вопрос разногласий, давления и наставничества», — пояснил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе организованного постпредством в Нью-Йорке приема в поддержку кандидатуры России в СПЧ ООН в начале октября.

СПЧ ООН не выносит юридически обязывающих решений и служит форумом для обсуждения тематических вопросов, связанных с правами человека. Основным направлением его работы является помощь государствам по выполнению обязательств в области прав человека. При этом СПЧ может создавать комиссии для расследования потенциальных преступлений в области прав человека. Например, в мае 2022 года СПЧ ООН создал Независимую комиссию для расследования возможных нарушений прав человека Россией на Украине, которые приравниваются к военным преступлениям. 25 сентября 2023 года она представила свой доклад.

С какой реакцией столкнулась заявка России

Решение России вернуться в состав СПЧ ООН подверглось критике со стороны стран Запада и правозащитных организаций. В преддверии голосования на Генассамблее 12 организаций, включая Human Rights Watch, Freedom House и Всемирную организацию против пыток (OMCT), опубликовали открытое письмо к постпредам стран-членов ООН, в котором призвали проголосовать против возвращения России в совет.

«Мы надеемся, что члены ООН решительно отвергнут эту нелепую кандидатуру, как они сделали это подавляющим большинством в прошлом году», — заявил CNN неназванный представитель администрации США, комментируя решение Москвы вернуться в СПЧ ООН. В свою очередь, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли назвал заявку Москвы на переизбрание «фарсом». Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко также выступил против нее.

Несмотря на сильную оппозицию со стороны Запада, заявка России на возвращение в СПЧ ООН имела «разумные шансы на успех» указывало агентство Reuters, ссылаясь на высказывания дипломатов из стран Африки и Азии. При этом оно подчеркивало, что итоги голосования будут рассматриваться как «важнейшее испытание» усилий Запада по сохранению дипломатической изоляции Москвы после февраля 2022 года. «Я думаю, что есть усталость от Украины. Во-вторых, многие люди не хотят, чтобы в органах ООН доминировали голоса Запада, не говоря уже о властном отношении», — приводит агентство слова высокопоставленного азиатского дипломата. «Я не вижу причин, по которым Россия не должна быть в совете. Может быть, это война на Украине, но Россию все равно следует учитывать. Она внесла большой вклад», — цитирует Reuters африканского дипломата.-