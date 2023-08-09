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Стала известна суть поправок Путина в закон о военном положении

Путин внес законопроект об отмене извещения Совета Европы о введении военного положения
Владимир Путин предложил не уведомлять Совет Европы в случае прекращения действия чрезвычайного или военного положения в России. Страна вышла из состава организации весной 2022 года
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

В базе данных Госдумы появился текст законопроекта президента Владимира Путина, который вносит поправки в порядок информирования ООН и Совета Европы в случае введения или прекращения в России военного или чрезвычайного положения. Накануне он назначил замглавы МИДа Александра Грушко своим представителем при рассмотрении инициативы.

В действующей редакции ст. 37 закона «О чрезвычайном положении» говорится, что в случае его введения Россия в течение трех дней уведомляет генсеков ООН и Совета Европы «о временных ограничениях прав и свобод граждан, составляющих отступления от обязательств по указанным международным договорам, об объеме этих отступлений и о причинах принятия такого решения». Это делается в соответствии с обязательствами по Международному пакту о гражданских и политических правах и Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В поправках предлагается исключить упоминание генсека Совета Европы и Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Законопроект вносит изменения и в ст. 22 закона «О военном положении», по которой Россия уведомляет ООН и Совет Европы в случае прекращения действия военного или чрезвычайного положений. Оттуда также предлагается убрать упоминание Совета Европы.

Членство России в Совете Европе было прекращено с 16 марта 2022 года. С сентября того же года Россия перестала быть стороной Конвенции о защите прав человека и основных свобод (также известна как Европейская конвенция по правам человека). Документ был разработан в 1950 году, он предусматривает: право на жизнь; запрет пыток; запрет рабства; право на свободу; право на справедливое судебное разбирательство и т.д. Конвенция в том числе учредила Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), из-под юрисдикции которого Россия вышла в сентябре 2022-го.

В российском МИДе, комментируя решение запустить процедуру выхода из Совета Европы, отмечали, что оно «не повлияет на права и свободы» россиян; Россия «остается открытой к прагматичному и равноправному взаимодействию с членами организации по вопросам, представляющим взаимный интерес, и в рамках тех конвенций, участие в которых решит продолжать», заявили в ведомстве.

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После выхода из Совета Европы Россия прекратила участие в нескольких соглашениях; в МИДе заявили, что «в случае любой дискриминации» Запада страна будет денонсировать конвенции СЕ, в которых продолжает участвовать.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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