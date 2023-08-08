Путин внес поправки об уведомлении ООН и Совета Европы о военном положении

Путин внес поправки об извещении ООН и Совета Европы о военном положении

Путин назначил замглавы МИДа Грушко своим представителем при рассмотрении поправок в статьи федеральных законов, касающиеся уведомления ООН и Совета Европы о военном положении. Россия вышла из СЕ в марте прошлого года

Фото: Александр Река / ТАСС

Президент Владимир Путин внес в Госдуму проекты поправок в ст. 22 закона «О военном положении» и ст. 37 закона «О чрезвычайном положении», которые касаются информирования ООН и Совета Европы в случае введения или прекращения в России военного или чрезвычайного положения.

На портале правовой информации опубликовано распоряжение о назначении замглавы российского МИДа Александр Грушко официальным представителем президента при рассмотрении инициативы

Подробности поправок не приводятся. Россия не является членом Совета Европы с 16 марта прошлого года.

25 февраля 2022 года, сразу после начала специальной военной операции на Украине, Совет Европы принял решение приостановить представительство России в уставных органах Совета Европы — Парламентской ассамблее и Комитете министров.

В ответ Россия прекратила членство в Совете Европы. 15 марта вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что министр иностранных дел Сергей Лавров вручил генсекретарю Совета Европы решение Москвы о выходе России из организации. Российская сторона возложила ответственность за «потерю диалога» с СЕ на страны НАТО. «Все это время [они] использовали тему прав человека для реализации собственных геополитических интересов и нападок на нашу страну», — заявил Толстой.

На следующий день Комитет министров СЕ принял решение о прекращении ее членства.

В июле того же года Россия прекратила участие в восьми частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы, а в конце февраля 2023-го Путин подписал закон о прекращении действия в отношении России международных договоров СЕ.

В МИДе заявляли, что Россия будет денонсировать конвенции Совета Европы, в которых продолжает участвовать, в случае дискриминации со стороны Запада. Как рассказал директор департамента общеевропейского сотрудничества российского МИДа Николай Кобринец, Москва остается участницей около 40 многосторонних договоров, открытых для государств, не входящих в Совет Европы.