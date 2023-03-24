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МИД назвал условие денонсации Россией оставшихся конвенций Совета Европы

МИД: Россия будет денонсировать конвенции Совета Европы в случае дискриминации от Запада

Россия будет денонсировать конвенции Совета Европы, в которых продолжает участвовать, в случае дискриминации со стороны Запада, заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества российского МИДа Николай Кобринец в интервью ТАСС.

«Мы не раз разъясняли, что готовы продолжать участие в этих деполитизированных инструментах, но на равноправной основе, при уважении наших интересов. На любую дискриминацию будем реагировать — вплоть до денонсации конвенций», — сказал Кобринец.

По его словам, Россия остается участницей около 40 многосторонних договоров, открытых для государств, не входящих в Совет Европы.

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