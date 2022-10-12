Южная Корея не впустила россиян на катерах, прибывших после 21 сентября

Береговая охрана Южной Кореи отказала 21 россиянину во въезде в страну на катере после объявления мобилизации из-за «неясных целей» визита. Они назвали себя туристами. Лидер правящей партии предупредил об угрозах притока мужчин

Фото: EPA / YONHAP / ТАСС

После 21 сентября в Южную Корею попытались попасть 23 россиянина на четырех катерах, остаться власти разрешили только двум из них, следует из данных береговой охраны. Об этом сообщил депутат, лидер правящей «Партии народной власти» Ан Хо Ен, передают Reuters и Korea JoongAng Daily.

«[Остальным] были отказано, потому что их цели были неясны, и у них не было достаточных документов», — добавил Ан Хо Ен, указав, что россияне называли целью поездки туризм.

Депутат выразил обеспокоенность тем, что все большее число россиян могут попытаться въехать в Южную Корею, призвав власти в срочном порядке принять меры для борьбы с потенциальным притоком мужчин. «Вполне вероятно, что Корея становится промежуточной остановкой, поскольку все больше людей пытаются бежать из России», — подчеркнул Ан. Он предложил ввести «специальные процедуры для решения того, что может превратиться в дипломатическую проблему и проблему прав человека».

Россияне имеют право находиться в Южной Корее без визы до 60 дней, если они прибыли не работать, учиться или проживать в стране, в таких случаях виза нужна. Для безвизового пребывания в стране необходимо электронное разрешение K-ETA, получаемое на сайте Иммиграционной службы, однако власти республики оставляют за собой право отказать во въезде, независимо от наличия разрешения.

Частичная мобилизация в России проводится с 21 сентября, утром того же дня о ней объявил президент Владимир Путин. Как заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, призыв коснется 300 тыс. человек. К 4 октября, по его словам, в армию прибыли 200 тыс. человек.

21 сентября на сайтах авиаперевозчиков закончились билеты на ближайшие дни в страны, которые не требуют виз у граждан России. На сухопутных границах образовались пробки из-за большого числа человек, пытавшихся попасть в Казахстан, Грузию и Финляндию. За первые две мобилизационные недели в Казахстан въехали 200 тыс. россиян, выехали 147 тыс., сообщали в республиканском МВД. Министр Марат Ахметжанов пообещал не выдавать россиян, которых «военкоматы будут искать», указав, что экстрадиция предусмотрена только при объявлении в розыск. Президент Касым-Жомарт Токаев призвал проявить заботу к приехавшим из-за «сложившейся безвыходной ситуации». Власти Монголии пообещали выдать всем желающим россиянам вид на жительство (ВНЖ), за первые десять мобилизационных десять дней в страну въехали 6,2 тыс. граждан России.

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Минобороны заверяло, что «в условиях проведения частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается». В то же время на фоне оттока людей у погранпунктов развернули военкоматы. По закону после получения повестки выехать за границу нельзя.