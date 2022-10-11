Кремль заявил об отсутствии позиции по запрету выезда для военнообязанных

В Кремле нет позиции по инициативе крымских властей, заявил Песков. Накануне глава Госсовета Крыма предложил запретить выезд за границу для военнообязанных

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Кремле нет позиции по инициативе властей Крыма запретить выезд из России гражданам, состоящим на воинском учете, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

С таким предложением накануне выступил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов («Единая Россия»). По его словам, в период мобилизации или военное время нужно запретить выезжать из страны гражданам, состоящим на воинском учете. В связи с этим корреспондент РБК спросил у Пескова, что об этой инициативе думают в Кремле.

«В Кремле нет никакой позиции по поводу этой инициативы. Нам неизвестно, чтобы эта инициатива кем-то рассматривалась», — ответил Песков.

Помимо запрета на выезд военнообязанных Константинов также предложил включать тех, кто покинул Россию после объявления частичной мобилизации, в реестр лиц, находящихся под иностранным влиянием. По словам Пескова, насчет этой инициативы он может сказать то же самое, что и о первой.

Как сообщила РБК член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, законопроект, по всей видимости, будут готовить она и депутат Госдумы Константин Бахарев (оба представляют Крым и являются членами «Единой России»). «Буквально вчера было совещание по этому вопросу, даны все поручения. Положения законопроекта будут еще отрабатываться, будем консультироваться с экспертным сообществом», — сказала она.

По словам Ковитиди, в период, когда одна часть россиян «исполняет свой гражданский долг и защищает Отечество», вторая часть, которая «убежала от частичной мобилизации», «так или иначе должна быть ограничена в своих гражданских правах, и люди должны знать своих «героев».

Как считает Ковитиди, данная инициатива заслуживает внимания, поскольку она «востребована гражданским обществом». «Я уверена в том, что мобилизация должна произойти прежде всего в головах каждого из нас. Мы должны понимать, что ситуация изменилась и сегодня стоит вопрос защиты Отечества, его суверенитета, его целостности. Исходя из этих критериев и готовится законопроект», — заключила сенатор.

Частичная мобилизация в России проводится с 21 сентября. Как заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, она коснется 300 тыс. человек. К 4 октября, по его словам, в армию прибыли 200 тыс.

После 21 сентября на границе с Казахстаном, Грузией и Финляндией образовались очереди из желающих покинуть Россию. Минобороны уточняло, что «в условиях проведения частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается». В то же время на фоне оттока людей у погранпунктов развернули военкоматы. По закону после получения повестки выехать за границу нельзя.