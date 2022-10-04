В Казахстан после объявления мобилизации въехали более 200 тыс. россиян

За минувшие сутки в Казахстан прибыли 7 тыс. россиян, покинули республику около 11 тыс. человек. С 21 сентября заявку на гражданство страны подали 441 человек

Фото: ТАСС

Со дня объявления частичной мобилизации в Казахстан въехали более 200 тыс. россиян, а выехали 147 тыс., сообщил министр внутренних дел республики Марат Ахметжанов, передает Zakon.kz.

За прошедшие сутки, 3 октября, в Казахстан прибыли 7 тыс. граждан России, покинули республику около 11 тыс. человек.

По словам Ахметжанова, ситуация на границе под контролем, обстановка на пунктах пропуска стабильная.

На гражданство Казахстана по состоянию на 27 сентября подал заявку 441 россиянин, в том числе 117 этнических казахов из России, сообщил и.о. главы комитета миграционной службы МВД Казахстана Аслан Аталыков.

Частичная мобилизация в России объявлена с 21 сентября. После ее введения на границах с Грузией, Казахстаном и Финляндией образовались автомобильные пробки.

На фоне потока желающих покинуть Россию власти открыли на пунктах пропусков с этими странами военкоматы. В частности, один из них заработал около КПП «Караузек» на границе Астраханской области с Казахстаном. Повестки там вручают всем россиянам, подпадающим под критерии призыва, а не только жителям этого региона.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что большинство россиян «вынуждены уезжать из-за сложившейся безвыходной ситуации». «Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос», — сказал он. Как сообщили в МВД республики, уклонистов будут выдавать только в том случае, если против них возбудили уголовное дело и они объявлены в розыск.