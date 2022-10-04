В Казахстан после объявления мобилизации въехали более 200 тыс. россиян

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 октября
EUR ЦБ: 54,39 (+1,66) Инвестиции, 03 окт, 16:13
Курс доллара на 4 октября
USD ЦБ: 57,57 (+2,27) Инвестиции, 03 окт, 16:13
Почему штраф за отсутствие ОСАГО должен быть равен цене полиса Партнерский проект, 10:39
Российского бойца ММА мобилизовали в армию Спорт, 10:38
Военная операция на Украине. Главное Политика, 10:35
Совфед ратифицировал договоры о принятии ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья Политика, 10:33
США исключили вторичные санкции при ограничении цены на российскую нефть Экономика, 10:33
Биржевые цены на газ в Европе упали ниже $1650 впервые с июля Инвестиции, 10:29
Власти введут отсрочку по налогам для мобилизованных бизнесменов Политика, 10:29
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Как стать сеньором в своей компании: пять советов прокачать экспертность Pro, 10:27
Bloomberg узнал о сомнениях британских министров в премьерстве Трасс Политика, 10:26
Как складывается ситуация в сфере несырьевого неэнергетического экспорта РБК+, 10:23
Хватит ли IT-специалистов для развития бизнеса в России РБК и S+Консалтинг, 10:16
Хачанов с победы стартовал на теннисном турнире в Астане Спорт, 10:10
Чернышенко сообщил о 70 тыс. запросов в добровольцы на «Госуслугах» Политика, 10:09
Ягудин ответил Плющенко на высказывание о неумении кататься Спорт, 10:09
Военная операция на Украине ,  
0 

В Казахстан после объявления мобилизации въехали более 200 тыс. россиян

МВД Казахстана: с 21 сентября в республику въехали 200 тыс. россиян, выехали 147 тыс.
За минувшие сутки в Казахстан прибыли 7 тыс. россиян, покинули республику около 11 тыс. человек. С 21 сентября заявку на гражданство страны подали 441 человек
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Со дня объявления частичной мобилизации в Казахстан въехали более 200 тыс. россиян, а выехали 147 тыс., сообщил министр внутренних дел республики Марат Ахметжанов, передает Zakon.kz.

За прошедшие сутки, 3 октября, в Казахстан прибыли 7 тыс. граждан России, покинули республику около 11 тыс. человек.

По словам Ахметжанова, ситуация на границе под контролем, обстановка на пунктах пропуска стабильная.

На гражданство Казахстана по состоянию на 27 сентября подал заявку 441 россиянин, в том числе 117 этнических казахов из России, сообщил и.о. главы комитета миграционной службы МВД Казахстана Аслан Аталыков.

Очереди на границах с Грузией, Казахстаном и Финляндией. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Частичная мобилизация в России объявлена с 21 сентября. После ее введения на границах с Грузией, Казахстаном и Финляндией образовались автомобильные пробки.

На фоне потока желающих покинуть Россию власти открыли на пунктах пропусков с этими странами военкоматы. В частности, один из них заработал около КПП «Караузек» на границе Астраханской области с Казахстаном. Повестки там вручают всем россиянам, подпадающим под критерии призыва, а не только жителям этого региона.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Думскроллинг, заедание, апатия: как победить эти проявления тревоги
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Лондонская биржа металлов и ЕС против сырья из России: что будет дальше
Статьи
Pro
Как стать сеньором в своей компании: пять советов прокачать экспертность
Инструкции
Pro
Фото: Fiona Goodall / Getty Images Как «Клуб больших мальчиков» мешает делать карьеру на удаленке
Статьи
Pro
Фото: Олег Яковлев / РБК Комиссия по брони, положение мобилизованных: как действовать кадровикам
Статьи
Pro
Фото: Андрей Любимов / РБК Как «дальневосточная экспансия» отразится на бизнесе X5 Group
Статьи
Pro
Как завещать завод, самолет и пароход: комбо механизмов наследования
Кейсы
Pro
В какой стране рецессия начнется раньше и будет тяжелее: мнения экспертов
Статьи

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что большинство россиян «вынуждены уезжать из-за сложившейся безвыходной ситуации». «Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос», — сказал он. Как сообщили в МВД республики, уклонистов будут выдавать только в том случае, если против них возбудили уголовное дело и они объявлены в розыск.

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Казахстан частичная мобилизация выезд из России миграция Военная операция на Украине
Материалы по теме
В Северной Осетии назвали число повесток, врученных на границе с Грузией
Политика
Премьер Казахстана поручил сократить очереди на границе с Россией
Общество
Володин заявил об отсутствии запрета на выезд при частичной мобилизации
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter