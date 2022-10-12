Власти Днепропетровской области сообщили о новом ударе по инфраструктуре
В Днепропетровской области Украины 12 октября был нанесен новый удар по энергетической инфраструктуре, сообщила областная администрация. Объект разрушен, начался сильный пожар.
Инцидент произошел в Каменском районе. Энергетики попытаются восстановить оборудование после тушения пожара, говорится в сообщении.
«Экономим электричество! Дома, на работе. Везде, где можно его экономить. Сейчас это очень важно», — заявил глава местной администрации Валентин Резниченко в телеграм-канале.
Глава Сумской области Дмитрий Живицкий сообщил в телеграм-канале, что в Сумском и Шосткинском районах произошло аварийное отключение электроэнергии. По его словам, есть два «артиллерийских прилета с территории России по объектам инфраструктуры». До этого, по состоянию на 7:00, без электроснабжения в регионе оставались 247 потребителей, отметил глава региона.
Глава администрации Хмельницкой области Сергей Гамалий заявил, что «есть снова аварийная ситуации на линии электроснабжения в городе Хмельницком», подробности он не сообщил.
Утром в понедельник, 10 октября, в нескольких украинских регионах произошли взрывы, в том числе в Киеве, Харьковской, Львовской, Житомирской и Днепропетровской областях. Воздушная тревога звучала по всей территории Украины. Минобороны России сообщило о том, что российские силы наносят удары высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.
11 октября удары продолжились, разрушения энергетической инфраструктуры зафиксировали в Днепропетровской, Винницкой и Львовской областях. Минобороны заявило о поражении всех назначенных целей.