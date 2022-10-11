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Часть Львовской области осталась без электричества после ракетного удара

Во Львове и области второй день зафиксированы сбои с электричеством из-за ударов. По словам главы региона, на двух объектах энергетики региона произошли три взрыва
Фото: Roman Baluk / Reuters
Фото: Roman Baluk / Reuters

В Львовской области и областном центре возможны перебои с электричеством после удара по объекту энергетики, сообщил глава региона Максим Козицкий в телеграм-канале.

«После завершения тревоги привлечем все службы для оперативного возобновления работы сети», — заявил Козицкий. Позднее он уточнил, что известно о трех взрывах на двух объектах энергетики региона.

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что нанесен «ракетный удар по объекту критической инфраструктуры» города. Он указал, что в городе были слышны взрывы, часть города осталась без электричества. Позднее Садовый заявил, что без электричества остались 30% города, в Сиховском и Франковском районах начались перебои с водой.

«Страна.ua» пишет, что во Львове есть проблемы и с мобильной связью, сеть есть в отдельных районах.

Накануне из-за ударов во Львовской области также были перебои с электроснабжением и мобильной связью. Без электричества остались свыше 1 тыс. населенных пунктов региона. Во Львове не было горячей воды из-за приостановки работы ТЭЦ. Жителей попросили максимально снизить потребление электроэнергии в период с 17:00 до 23:00.

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Вечером власти сообщили, что восстановили электроснабжение в 90% населенных пунктов, водоснабжение — на 70%. Утром во вторник электричество вернули во все города региона.

Глава Хмельницкой области Сергей Гамалий сообщил, что в области и части города Хмельницкий 11 октября возможны «веерные» отключения электроснабжения после повреждения подстанции, которое произошло накануне. Руководитель администрации Полтавской области Дмитрий ЛУнин также не исключил возможность временных отключений в его регионе, чтобы уменьшить нагрузку на электросеть. Он указал, что они продлятся не более нескольких часов.

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Юлия Выродова Юлия Выродова
Украина электроэнергия энергетика Военная операция на Украине Львовская область Полтавская область
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