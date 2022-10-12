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«РИА» сообщило, что наблюдатели G7 на Украине станут «законными целями»

Источник «РИА Новости» в Москве: наблюдатели G7 на Украине станут «законными целями»

Присутствие на севере Украины международных наблюдателей стран «большой семерки» (G7: США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония, Канада) сделает их «законными военными целями», пишет госагентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в Москве.

Собеседник госагентства указал, что государства G7 «уже участвуют в конфликте», Украина получает от них вооружения, разведданные, «ориентировки» по ведению боев, осуществляются тренировки украинских военных.

«[Отправка наблюдателей] окончательно закрепит их в статусе стороны конфликта и сделает так называемых наблюдателей законными военными целями», — цитирует госагентство источник в Москве.

Предложение по вводу миссии в северную Украину власти страны выдвинули накануне вечером, 11 октября. Президент Владимир Зеленский указал на необходимость «исключить провокации». Он пояснил, что Украина не планирует и не желает военных действий против Белоруссии, Киев заинтересован лишь в сохранении суверенитета собственной страны.

Напряженность на границы Украины и Белоруссии возросла в последние дни. Белорусские пограничники говорили, что украинские военные минируют приграничные дороги и разрушают приграничные мосты. «Вплоть до того что ставят противотанковые мины в три ряда на дорогах», — подчеркивал председатель республиканского Госпогранкомитета Анатолий Лаппо.

По данным Минска, Киев стянул к границе до 15 тыс. военных, президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил «аккуратненько призвать» военнообязанных для сверки документов, исключив, что это связано с мобилизацией. Позднее он рассказал о планах развернуть в Белоруссии совместной с Россией региональной группировки войск. «Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства», — пояснил он. В Госдуме вместе с тем сочли, что привлекать эту группировку к спецоперации нет необходимости.

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