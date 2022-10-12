Краснов потребовал решать каждое обращение по мобилизации за три дня
Прокуроры не должны работать с каждым отдельным обращением россиян по вопросам частичной мобилизации дольше трех дней — такое поручение отдал генеральный прокурор Игорь Краснов, сообщил он «РИА Новости».
«На личный прием к прокурорам обратились тысячи граждан. По каждому обращению проводятся оперативные тщательные проверки», — пояснил генпрокурор.
Краснов посоветовал в случае получения повестки теми, кто не подпадает под критерии частичной мобилизации, прийти в военкомат с подтверждающими право на отсрочку документами. По поручении президента Владимира Путина в мобилизационные комиссии вошли территориальные и военные прокуроры, ни одно из обращений не остается без внимания, заверил он.
«Очень много случаев, когда наше вмешательство позволило исправить ситуацию. Так, в Челябинске возвращен домой незаконно призванный на службу отец ребенка-инвалида; в Махачкале — мужчина с серьезными проблемами со здоровьем, у которого жена-инвалид и трое несовершеннолетних детей; на Урале домой возвращен мобилизованный с сахарным диабетом», — рассказал генпрокурор.
В России с 21 сентября проходит частичная мобилизация, о ее начале объявил утром того же дня глава государства. Выступая с телеобращением, он назвал это решение «в полной мере адекватным угрозам». Президент выразил уверенность, что западные государства намерены расколоть Россию на множество враждующих между собой регионов, и обвинил их в «ядерном шантаже», пообещав защищать страну всеми имеющимися средствами.
Позднее, спустя около недели, Путин заявил о множестве поступающих обращений и вопросов об организации призыва. Он подчеркнул, что следует исправить все ошибки и впредь не допускать. «Например, имеются в виду многодетные отцы, или люди, страдающие хроническими болезнями, или уже вышедшие из призывного возраста», — добавил президент. Путин отмечал, что Минобороны не внесло своевременно необходимые поправки по отсрочке от мобилизации. «Есть истинный патриотизм, есть человеческие эмоции, есть стандартное раздолбайство», — оценил ход частичной мобилизации зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он объяснил такую ситуацию тем, что в последний раз в стране проходила мобилизация более 80 лет назад.
В Минобороны говорили, что мобилизации не подлежат, в частности, некоторые категории ИT-специалистов, сотрудников системообразующих предприятий в сфере информации и связи, а также работающих в организациях, которые обеспечивают стабильность платежной системы и финансового рынка. При этом в начале октября в крупном банке «Коммерсанту» сообщили о призыве руководителя ИТ-подразделения с высшим образованием, включенного в список Центробанка для предоставления брони. Руководство обращалось в Минобороны и Банк России, но «ничего не помогло, сотрудника не вернули». В другой крупной кредитной организации изданию рассказали о мобилизации одного из ключевых сотрудников ИТ-службы без наличия военно-учетной специальности (ВУС) и службы в армии, возраст которого превысил 35 лет.