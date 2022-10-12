Краснов потребовал решать каждое обращение по мобилизации за три дня

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 62,35 (+1,55) Инвестиции, 11 окт, 16:08
Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 63,68 (+1,37) Инвестиции, 11 окт, 16:08
В Польше сообщили об утечке на нефтепроводе «Дружба» Экономика, 08:56
После взрыва на Крымском мосту задержали восемь человек Политика, 08:52
ФСБ назвало организатором взрыва на Крымском мосту разведку Украины Политика, 08:49
«РИА» сообщило, что наблюдатели G7 на Украине станут «законными целями» Политика, 08:45
Как пополнить бюджет страны с помощью необычных автономеров Партнерский проект, 08:36
ТАСС и «РИА Новости» сообщили о взрывах в Херсоне Политика, 08:28
Эксперты рассказали Financial Times об уязвимостях украинской ПВО Политика, 08:18
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Касаткина вышла во второй круг турнира в Сан-Диего Спорт, 08:13
Краснов потребовал решать каждое обращение по мобилизации за три дня Политика, 08:09
Почему при инсульте надо успеть попасть в «терапевтическое окно» Партнерский проект, 08:09
В ряде регионов Украины третий день подряд объявлена воздушная тревога Политика, 08:03
Superjob запустил сервис аренды недвижимости Технологии и медиа, 08:01
Байден заявил, что хотел бы обсудить с Путиным обмен заключенными Политика, 07:44
Сканер для ДТП: как сделать разбор аварий более точным и быстрым Партнерский проект, 07:42
Военная операция на Украине ,  
0 

Краснов потребовал решать каждое обращение по мобилизации за три дня

Генпрокурор Краснов: изучать каждое обращение по мобилизации следует не дольше трех дней
На Урале пытались мобилизовать мужчину с сахарным диабетом, в Челябинске — отца ребенка-инвалида, их призыв удалось отменить после вмешательства прокуроров, рассказал Краснов. Ранее Медведев объяснил ситуацию «раздолбайством»
Игорь Краснов
Игорь Краснов (Фото: Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации)

Прокуроры не должны работать с каждым отдельным обращением россиян по вопросам частичной мобилизации дольше трех дней — такое поручение отдал генеральный прокурор Игорь Краснов, сообщил он «РИА Новости».

«На личный прием к прокурорам обратились тысячи граждан. По каждому обращению проводятся оперативные тщательные проверки», — пояснил генпрокурор.

Краснов посоветовал в случае получения повестки теми, кто не подпадает под критерии частичной мобилизации, прийти в военкомат с подтверждающими право на отсрочку документами. По поручении президента Владимира Путина в мобилизационные комиссии вошли территориальные и военные прокуроры, ни одно из обращений не остается без внимания, заверил он.

«Очень много случаев, когда наше вмешательство позволило исправить ситуацию. Так, в Челябинске возвращен домой незаконно призванный на службу отец ребенка-инвалида; в Махачкале — мужчина с серьезными проблемами со здоровьем, у которого жена-инвалид и трое несовершеннолетних детей; на Урале домой возвращен мобилизованный с сахарным диабетом», — рассказал генпрокурор.

В России с 21 сентября проходит частичная мобилизация, о ее начале объявил утром того же дня глава государства. Выступая с телеобращением, он назвал это решение «в полной мере адекватным угрозам». Президент выразил уверенность, что западные государства намерены расколоть Россию на множество враждующих между собой регионов, и обвинил их в «ядерном шантаже», пообещав защищать страну всеми имеющимися средствами.

Позднее, спустя около недели, Путин заявил о множестве поступающих обращений и вопросов об организации призыва. Он подчеркнул, что следует исправить все ошибки и впредь не допускать. «Например, имеются в виду многодетные отцы, или люди, страдающие хроническими болезнями, или уже вышедшие из призывного возраста», — добавил президент. Путин отмечал, что Минобороны не внесло своевременно необходимые поправки по отсрочке от мобилизации. «Есть истинный патриотизм, есть человеческие эмоции, есть стандартное раздолбайство», — оценил ход частичной мобилизации зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он объяснил такую ситуацию тем, что в последний раз в стране проходила мобилизация более 80 лет назад.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: China Daily / Reuters Классика 60/40 или подход Рэя Далио: что делать, когда рынки штормит
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Введет ли Запад санкции на экспорт цветных металлов из России
Статьи
Pro
В какой стране рецессия начнется раньше и будет тяжелее: мнения экспертов
Статьи
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Почему криптовалюты подходят только для долгосрочных инвестиций
Статьи
Pro
Как провести диагностику компании по методу «большой тройки»
Инструкции
Pro
Штрафы меньше, интернет-посылки под надзором: обзор таможенных законов
Дайджесты
Pro
Фото: Joe Raedle / Getty Images Какие способы приготовления кофе самые опасные для здоровья
Статьи
Pro
Фото: Yves Herman / Reuters Популярное лекарство не помогает. Почему дело может быть в генетике
Статьи

В Минобороны говорили, что мобилизации не подлежат, в частности, некоторые категории ИT-специалистов, сотрудников системообразующих предприятий в сфере информации и связи, а также работающих в организациях, которые обеспечивают стабильность платежной системы и финансового рынка. При этом в начале октября в крупном банке «Коммерсанту» сообщили о призыве руководителя ИТ-подразделения с высшим образованием, включенного в список Центробанка для предоставления брони. Руководство обращалось в Минобороны и Банк России, но «ничего не помогло, сотрудника не вернули». В другой крупной кредитной организации изданию рассказали о мобилизации одного из ключевых сотрудников ИТ-службы без наличия военно-учетной специальности (ВУС) и службы в армии, возраст которого превысил 35 лет.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Игорь Краснов Генпрокуратура мобилизация прокуроры
Материалы по теме
В Госдуме заявили, что частичная мобилизация не делится на этапы
Политика
Замвоенкома Москвы назвал самую нужную специальность при мобилизации
Политика
Ростовский губернатор сообщил о получении нового задания по мобилизации
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter