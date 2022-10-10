Медведев заявил о наличии «стандартного раздолбайства» при мобилизации

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В России не было мобилизации более 80 лет, она проходит соответствующим образом, однако «страна объединилась для защиты наших людей», заявил экс-президент, зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Его слова опубликовала в телеграм-канале журналист Надана Фридрихсон.

«Есть истинный патриотизм, есть человеческие эмоции, есть стандартное раздолбайство», — сказал Медведев.

По его мнению, объединение россиян стало «залогом нашей безусловной победы».

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