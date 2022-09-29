«Коммерсантъ» узнал о формировании ЦБ списков сотрудников банков на бронь

В списки ЦБ, по данным газеты, могут быть включены не более 30% численного состава персонала кредитной организации. Основные критерии — наличие высшего образования у сотрудника и критическая важность его работы

Фото: Алексей Кушниренко / ТАСС

Банк России запросил у кредитных организаций списки сотрудников, которые могут попасть под частичную мобилизацию, объявленную 21 сентября, но могут претендовать на бронь. В такой список можно включить не более 30% численного состава персонала кредитной организации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на шесть источников.

По данным газеты, запрос получили все системно значимые банки, а всего — около сотни кредитных организаций и банковских групп. Списки направить регулятору банки должны были в среду, 28 сентября. Как уточнили двое собеседников «Коммерсанта», для формирования списка было два основных критерия — наличие высшего образования у сотрудника и критическая важность его работы. Отдельного перечня вакансий не было.

Другой источник газеты рассказал, что аналогичные списки составляют и страховые организации

На начало сентября 2022 года в России была 361 кредитная организация. Численность сотрудников банков может превышать 600 тыс. человек, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ежеквартальные отчеты по ценным бумагам на середину 2021 года.

В то же время, по словам одного из собеседников издания, исходя из пояснений ЦБ следовало, что в такой список надо вписать не более 30% численного состава персонала кредитной организации. По данным другого источника на банковском рынке, в каждом банке из пятерки крупнейших под мобилизацию формально попадают не менее 1 тыс. сотрудников.

Заведующий бюро адвокатов «Де-юре» Никита Филиппов пояснил «Коммерсанту», что «для малых банков лишиться небольшого, но существенного количества состава, когда у них всего лишь несколько специалистов в каждой категории, может привести к утрате реальной возможности работы и, как следствие, к коллапсу деятельности их клиентов». При этом для крупных банков возможность «перераспределить ресурсы и допустить мобилизацию даже достаточно большого по количеству численного состава может оказаться более легким процессом», указал юрист.

Читайте на РБК Pro Pro Вперед в СССР: советские навыки, которые пригодятся в работе и жизни Вперед в СССР: советские навыки, которые пригодятся в работе и жизни Статьи Pro Что будет с ценами на нефть в случае глобальной рецессии Что будет с ценами на нефть в случае глобальной рецессии Статьи Pro В какие активы безопаснее вкладываться в кризис В какие активы безопаснее вкладываться в кризис Статьи Pro К чему приведет накопление компаний-зомби в мировой экономике К чему приведет накопление компаний-зомби в мировой экономике Статьи Pro Зачем Adobe покупает Figma и почему это злит инвесторов и пользователей Зачем Adobe покупает Figma и почему это злит инвесторов и пользователей Статьи Pro Экзистенциальный ужас: почему Apple запугивает покупателей Экзистенциальный ужас: почему Apple запугивает покупателей Статьи Pro Глобальный дефицит углекислого газа: какие компании пострадали Глобальный дефицит углекислого газа: какие компании пострадали Статьи Pro Предприятия нуждаются в замене ERP-систем. Как подойти к этой задаче Предприятия нуждаются в замене ERP-систем. Как подойти к этой задаче Инструкции

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что она охватит 300 тыс. человек, или около 1% от общего числа резервистов. Призыву подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие — до 55 лет. Отсрочка есть у непригодных по состоянию здоровья, имеющих бронь или занятых постоянным уходом за членом семьи.

От призыва также освободят некоторые категории ИT-специалистов, сотрудников системообразующих предприятий в сфере информации и связи, а также работающих в организациях, которые обеспечивают стабильность платежной системы и финансового рынка, уточняло Минобороны.

Кроме этого, на военную службу не станут привлекать проходящих первичное обучение студентов на очных и вечерних отделениях. Студентов-заочников отправлять на службу будут по решению призывной комиссии.

Об отсрочке от мобилизации для сотрудников ранее просили российский союз промышленников и предпринимателей, сообщество малого и среднего предпринимательства, агропроизводители, стройиндустрия, авиакомпании, производители микроэлектроники и другие.