«Коммерсантъ» узнал о формировании ЦБ списков сотрудников банков на бронь
Банк России запросил у кредитных организаций списки сотрудников, которые могут попасть под частичную мобилизацию, объявленную 21 сентября, но могут претендовать на бронь. В такой список можно включить не более 30% численного состава персонала кредитной организации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на шесть источников.
По данным газеты, запрос получили все системно значимые банки, а всего — около сотни кредитных организаций и банковских групп. Списки направить регулятору банки должны были в среду, 28 сентября. Как уточнили двое собеседников «Коммерсанта», для формирования списка было два основных критерия — наличие высшего образования у сотрудника и критическая важность его работы. Отдельного перечня вакансий не было.
Другой источник газеты рассказал, что аналогичные списки составляют и страховые организации
На начало сентября 2022 года в России была 361 кредитная организация. Численность сотрудников банков может превышать 600 тыс. человек, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ежеквартальные отчеты по ценным бумагам на середину 2021 года.
В то же время, по словам одного из собеседников издания, исходя из пояснений ЦБ следовало, что в такой список надо вписать не более 30% численного состава персонала кредитной организации. По данным другого источника на банковском рынке, в каждом банке из пятерки крупнейших под мобилизацию формально попадают не менее 1 тыс. сотрудников.
Заведующий бюро адвокатов «Де-юре» Никита Филиппов пояснил «Коммерсанту», что «для малых банков лишиться небольшого, но существенного количества состава, когда у них всего лишь несколько специалистов в каждой категории, может привести к утрате реальной возможности работы и, как следствие, к коллапсу деятельности их клиентов». При этом для крупных банков возможность «перераспределить ресурсы и допустить мобилизацию даже достаточно большого по количеству численного состава может оказаться более легким процессом», указал юрист.
Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что она охватит 300 тыс. человек, или около 1% от общего числа резервистов. Призыву подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие — до 55 лет. Отсрочка есть у непригодных по состоянию здоровья, имеющих бронь или занятых постоянным уходом за членом семьи.
От призыва также освободят некоторые категории ИT-специалистов, сотрудников системообразующих предприятий в сфере информации и связи, а также работающих в организациях, которые обеспечивают стабильность платежной системы и финансового рынка, уточняло Минобороны.
Кроме этого, на военную службу не станут привлекать проходящих первичное обучение студентов на очных и вечерних отделениях. Студентов-заочников отправлять на службу будут по решению призывной комиссии.
Об отсрочке от мобилизации для сотрудников ранее просили российский союз промышленников и предпринимателей, сообщество малого и среднего предпринимательства, агропроизводители, стройиндустрия, авиакомпании, производители микроэлектроники и другие.