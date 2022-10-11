Депутаты предложили не призывать родственников погибших при мобилизации

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В случае гибели россиянина при мобилизации, его близкие родственники должны быть освобождены от призыва для недопущения демографического кризиса, говорится в законопроекте, подготовленном депутатами «Справедливой Россия — За правду», пишут «Известия». Поправки предлагается внести в законы «О воинской обязанности и военной службе» и «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

«Семья находится под защитой государства и представляет собой базовую ячейку общества. Потеря нескольких членов одной семьи существенно подрывает жизнеспособность ячейки общества, — пояснил глава фракции Сергей Миронов.

В пояснительной записке сказано, что законопроект разработан для «защиты семьи как основы сохранения традиционных семейных ценностей в условиях проведения мобилизации». Документ предусматривает, что семьей считаются лица, связанные родством или совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство, одним из критериев этого будут считать регистрация по месту жительства на 21 сентября. К близким родственникам депутаты предложили отнести мужа, жену, детей, родителей, усыновителей, усыновленных, полнородных и неполнородных братьев, сестер, бабушек, дедушек, внуков.

Кроме того, мобилизованные россияне смогут в случае потери члена семьи досрочно уволиться со службы, говорится в законопроекте. Поправки исключат ситуацию, когда семьи могли бы потерять во время боевых действий двух и более человек, рассчитывают депутаты.

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