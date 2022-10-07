Белый дом не стал анонсировать встречу Путина и Байдена на саммите G20

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Белому дому нечего анонсировать по поводу возможности встречи президентов США и России на саммите G20 на Бали, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге для журналистов.

«Мне нечего вам проанонсировать», — ответила она на вопрос журналистов о возможности встречи.

Саммит G20 на индонезийском острове Бали должен пройти в середине ноября. Накануне Джо Байден, отвечая на вопрос о возможной встрече с Владимиром Путиным на саммите G20, сказал «посмотрим».

В последний раз личная встреча Путина и Байдена состоялась в Женеве 16 июня 2021 года. По итогам переговоров президенты приняли совместное заявление о контроле над стратегическими вооружениями. Совместную пресс-конференцию они проводить тогда не стали.

В марте директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд заявляла, что встреча президентов возможна только в случае деэскалации на Украине.