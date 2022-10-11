Лавров ответил на вопрос о возможности встречи Путина и Байдена

Если поступит такое предложение, Москва его рассмотрит, сказал глава МИДа Сергей Лавров

Video

Москва не отказывается от встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«И если поступит предложение, то тогда мы и будем его рассматривать», — сказал Лавров, отвечая на вопрос о возможности встречи Путина и Байдена на саммите стран G20 в Индонезии.

Саммит G20 запланирован на 15–16 ноября. В начале июля в российском МИДе сообщили, что Москва предварительно уведомила Джакарту о намерении Путина принять участие во встрече. Позднее помощник российского президента Юрий Ушаков пояснил, что с форматом в Кремле определятся непосредственно перед ней.

В середине августа президент Индонезии Джоко Видодо в интервью Bloomberg заявил, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин собираются приехать на саммит G20.

В начале сентября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что решение о формате участия Путина в саммите будут принимать с учетом «всех факторов, в том числе фактора безопасности».

В начале октября Байден на вопрос о возможности встречи с российским коллегой на саммите «Большой двадцатки» ответил: «Посмотрим». При этом Вашингтон отмечал, что «вести дела как прежде с Россией невозможно».

На прошлой неделе посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис сказал, что Путин будет участвовать в саммите G20 в этом году. По его словам, на саммит приедет и украинский лидер Владимир Зеленский. В конце апреля Зеленский говорил, что Видодо позвал его на саммит. Он принял приглашение, но поедет туда или нет, будет зависеть «от ситуации в сфере безопасности и состава участников саммита». Украина не входит в G20. Позднее украинская сторона заявила, что

окончательное решение об участии Зеленского пока не принято. В Кремле говорили, что предпосылок для встречи президентов России и Украины пока нет.