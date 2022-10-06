Байден не исключил встречу с Путиным на саммите G20 на Бали
Президент США Джо Байден допустил, что на ближайшей встрече лидеров «Большой двадцатки» на Бали он может встретиться с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Reuters.
На вопрос, возможна ли встреча и переговоры один на один, Байден ответил: «Посмотрим».
21 сентября президент Владимир Путин в своем телеобращении, в котором он объявил о начале частичной мобилизации в России, заявил, что со стороны Запада в ход пошел «ядерный шантаж». В качестве примера президент привел высказывания «некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения».
«При угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф», — сказал тогда Путин.
Саммит «Большой двадцатки» (объединяет страны с наиболее развитой и развивающейся экономикой, в том числе страны Евросоюза, США, Россию, Китай, Великобританию, Бразилию, Саудовскую Аравию и другие) пройдет 15–16 ноября на острове Бали. Индонезия направила приглашение лидерам стран G20 в апреле. На мероприятие также пригласили президента Владимира Зеленского, хотя Украина не входит в объединение.
В июле 2022 года Россия в предварительном порядке проинформировала Индонезию о намерении президента Владимира Путина принять участие в саммите G20.
«Формат участия подлежит уточнению в зависимости от развития ситуации в мире и с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в Юго-Восточной Азии», — говорилось в сообщении.
В сентябре помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что формат участия Путина в саммите G20 будет определен ближе к ноябрю, однако представители России уже просматривали там гостиницы и бронировали места.
В Совете национальной безопасности США в августе заявляли, что Зеленский должен принять участие в саммите G20 на Бали, если туда приедет Путин. В Совете нацбезопасности напомнили о словах Байдена, который считает, что Путин не должен присутствовать на встрече «Большой двадцатки». Однако если он все же приедет лично, то Зеленский должен сделать то же самое, полагают в СНБ.