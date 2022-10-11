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Байден назвал Путина рациональным лидером, который просчитался

Президент США Байден: Путин является рациональным лидером, который просчитался
Путин ошибочно полагал, что украинцы встретят его с распростертыми объятиями, заявил Байден. Американский лидер также назвал цели спецоперации России на Украине «смехотворными»

Президент России Владимир Путин является «рациональным игроком», который «неверно оценил свою способность вторгнуться в Украину и подавить ее народ». Об этом заявил американский лидер Джо Байден в интервью телеканалу CNN.

«Я полагаю, что он [Путин] рациональный игрок, который серьезно просчитался», — сказал президент США.

По словам Байдена, Путин ошибочно полагал, что украинцы встретят его с распростертыми объятиями и будут приветствовать его в Киеве. Американский лидер охарактеризовал цели спецоперации России, которые Путин озвучил в феврале, как «смехотворные».

«Если вы послушаете речь, которую он [Путин] произнес после того, как было принято это решение [о начале спецоперации], он говорил обо всей идее — он был нужен, чтобы быть лидером России, который объединил бы всех русскоговорящих. Я думаю, что это иррационально», — сказал Байден.

Материал дополняется.

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