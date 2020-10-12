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СМИ узнали о согласии глав МИД ЕС ввести санкции против Лукашенко

В Люксембурге для обсуждения санкций против Белоруссии собрались главы МИД стран Евросоюза
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Сергей Шелег / БелТА / ТАСС)

Министры иностранных дел стран Евросоюза договорились внести в санкционный список президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщает агентство AFP со ссылкой на источник. Об этом также сообщает ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник.

Перед началом встречи министров в Люксембурге глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Лукашенко должен быть под санкциями.

«Мы должны признать, что со времени нашей последней встречи ничего не улучшилось. Режим Лукашенко продолжает применять насилие, мы по-прежнему видим аресты мирных демонстрантов. Я предложил подготовить почву для нового пакета санкций, и Лукашенко должен быть одним из людей в этом санкционном списке», — цитирует Мааса агентство Rueters.

Глава МИД ФРГ предложил ввести санкции против Лукашенко
Политика
Хайко Маас

2 октября главы государств и правительств стран Евросоюза утвердили санкции в против около 40 официальных лиц Белоруссии, которых считают причастными к фальсификации выборов и нарушении прав человека. «Мы решили реализовать санкции, которые согласовали в августе», — заявил глава Евросовета Шарль Мишель. Он уточнил, что черный список насчитывает около 40 человек и в нем не будет президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не попал в санкционный список ЕС, так как Евросоюз не отказывается от диалога с ним, объяснил президент Франции Эмманюэль Макрон. «ЕС призывает Лукашенко согласиться на диалог через ОБСЕ, принять меры по установлению доверия, освободить политических заключенных, особенно бывших кандидатов в президенты», — заявил он.

В ЕС не смогли договориться по санкциям против Белоруссии
Политика
Фото:Tut.by / AP


В Евросоюзе не признают состоявшиеся 9 августа президентские выборы в Белоруссии и не считают Лукашенко легитимным президентом.
 

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