На Украине назвали сроки завершения войны на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский закончит войну на Донбассе до окончания срока своих полномочий. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире телеканала ICTV, передает ТСН.

«Я думаю, что все украинцы уже привыкли, что все, что обещает президент Зеленский — он делает. У меня нет никаких сомнений, что в течение своей каденции Зеленский закончит эту войну», — сказал он.

Он добавил, что переговоры насчет прекращения войны идут тяжело. По его словам, одной из важных побед для Украины является седьмая неделя режима тишины.

Ранее вице-премьер по реинтеграции и замглавы киевской делегации на трехсторонних переговорах в Минске Алексей Резников заявил, что на безопасную реинтеграцию отдельных районов Донбасса Украине понадобиться минимум 25 лет. Он отметил, что имел в виду именно безопасную реинтеграцию, которая «не порвет страну и не создаст новые риски».