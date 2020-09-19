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Политика ,  
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На Украине назвали сроки завершения войны на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский закончит войну на Донбассе до окончания срока своих полномочий. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире телеканала ICTV, передает ТСН.

«Я думаю, что все украинцы уже привыкли, что все, что обещает президент Зеленский — он делает. У меня нет никаких сомнений, что в течение своей каденции Зеленский закончит эту войну», — сказал он.

Он добавил, что переговоры насчет прекращения войны идут тяжело. По его словам, одной из важных побед для Украины является седьмая неделя режима тишины.

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Владимир Зеленский

Ранее вице-премьер по реинтеграции и замглавы киевской делегации на трехсторонних переговорах в Минске Алексей Резников заявил, что на безопасную реинтеграцию отдельных районов Донбасса Украине понадобиться минимум 25 лет. Он отметил, что имел в виду именно безопасную реинтеграцию, которая «не порвет страну и не создаст новые риски».

Он добавил, что Зеленский на парижском саммите в декабре 2019 года дал понять участникам переговоров, что никаких изменений в Конституцию Украины насчет включения туда особого статуса ДНР не будет.

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