Путин указал на попытки Киева трактовать минские соглашения по-своему

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 сентября
USD ЦБ: 74,71 (-0,17) Инвестиции, 12:43
Курс евро на 15 сентября
EUR ЦБ: 88,58 (-0,09) Инвестиции, 12:43
Лукашенко заявил о красных линиях для протестующих в Белоруссии Политика, 17:53 Лукашенко назвал протесты уроком, который «выдержали» Москва и Минск Политика, 17:49 Попова назвала стабильной эпидемиологическую ситуацию в России Общество, 17:47 Деловой дресс-код нового поколения: как перестать выглядеть скучно «РБК Стиль» и Hugo Boss, 17:40 Биткоин начали рекламировать на трамваях. Кому это выгодно Крипто, 17:39 Врачи сообщил Reuters о ступоре и признаках отравления у Навального Политика, 17:33 Власти увеличат размер материнского капитала Экономика, 17:22 Лукашенко сообщил Путину о более мощной волне COVID Общество, 17:10 Минкультуры решило через суд вернуть «Ленфильму» «золотую коллекцию» Технологии и медиа, 17:09 Лавров отменил визит в Берлин Политика, 17:07 Антимонопольный «кнут» для ИТ: защита игроков или угроза для отрасли Pro, 17:03 СМИ узнали о планах UBS и Credit Suisse по созданию финансового гиганта Инвестиции, 16:58 Путин указал на попытки Киева трактовать минские соглашения по-своему Политика, 16:57 Спецсоветником генсека РФС станет один из создателей системы VAR Спорт, 16:55
Политика ,  
0 

Путин указал на попытки Киева трактовать минские соглашения по-своему

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / Sputnik / AP)

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с французским коллегой Эмманюэлем Макроном обратил внимание на то, что Киев пытается на свой лад трактовать минские договоренности по урегулированию внутриукраинского конфликта, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что украинское руководство «выборочно подходит» к выполнению взятых на себя обязательств, в том числе в рамках «нормандского формата».

«В ходе рассмотрения внутриукраинского конфликта высказана озабоченность в связи с отсутствием прогресса в реализации минских договоренностей 2015 года», — говорится в сообщении. Лидеры отметили, что эти договоренности остаются безальтернативной основой урегулирования ситуации в Донбассе.

Экс-сподвижник Зеленского заявил о «кинувшей» Путина Украине
Политика
Владимир Зеленский и Андрей Богдан

В конце апреля глава МИД России Сергей Лавров на видеоконференции глав внешнеполитических ведомств стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция и Германия) заявлял, что спустя почти пять месяцев после саммита в «нормандском формате» в Париже из девяти пунктов принятого на нем итогового документа частично выполнен только один — обмен удерживаемыми лицами.

По остальным вопросам, в том числе о предоставлении особого статуса Донбасса, отсутствует прогресс, отмечал он. Киев уклоняется от прямого диалога с Донецком и Луганском, говорил тогда министр.

В декабре 2019 года впервые за три года в столице Франции состоялся саммит «нормандской четверки» на уровне глав государств. По итогам этой встречи лидеры четырех стран приняли коммюнике, согласно которому минские соглашения об урегулировании конфликта на востоке Украине «продолжают быть основой работы формата», а государства-участники привержены их полному выполнению. Договоренности включали обмен удерживаемыми лицами по принципу «всех установленных на всех установленных», разведение сил в трех новых пунктах в Донбассе, а также так называемую формулу Штайнмайера, определяющую механизм введения закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Читайте на РБК Pro
Глава «Ашана» в России — РБК: «Бизнес-модель «Ашана» больше не работает» РБК Pro: какие квартиры будут продаваться через 5 лет Как развивается и чего ждет российский рынок интим-товаров РБК Pro: как вести себя с разными типами переговорщиков. Инструкция
Теги: Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Минские соглашения
Материалы по теме
Володин счел дело против Медведчука попыткой сорвать диалог по Донбассу
Политика
Лавров попросил Киев «перестать морочить всем голову»
Политика
Захарова заявила о непонимании Украиной минских соглашений
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter