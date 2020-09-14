Путин указал на попытки Киева трактовать минские соглашения по-своему

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / Sputnik / AP)

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с французским коллегой Эмманюэлем Макроном обратил внимание на то, что Киев пытается на свой лад трактовать минские договоренности по урегулированию внутриукраинского конфликта, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что украинское руководство «выборочно подходит» к выполнению взятых на себя обязательств, в том числе в рамках «нормандского формата».

«В ходе рассмотрения внутриукраинского конфликта высказана озабоченность в связи с отсутствием прогресса в реализации минских договоренностей 2015 года», — говорится в сообщении. Лидеры отметили, что эти договоренности остаются безальтернативной основой урегулирования ситуации в Донбассе.

В конце апреля глава МИД России Сергей Лавров на видеоконференции глав внешнеполитических ведомств стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция и Германия) заявлял, что спустя почти пять месяцев после саммита в «нормандском формате» в Париже из девяти пунктов принятого на нем итогового документа частично выполнен только один — обмен удерживаемыми лицами.