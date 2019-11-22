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Киев объявил о начале разработки стратегии «возвращения Крыма»
По словам представителя Зеленского на полуострове, президент поручил подготовить наработки «концепции переходного правосудия» для Крыма и Донбасса

Команда президента Украины Владимира Зеленского занимается разработкой стратегии по возвращению под контроль Крыма, вошедшего в состав России в 2014 году. Об этом в интервью изданию «Левый берег» рассказал представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.

По его словам, площадкой для решения этого вопроса станет рабочая группа по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, которая входит в состав комиссии по вопросам правовой реформы при президенте.

Кориневич пояснил, что Зеленский поставил задачу работать над вопросами о дискриминации жителей «временно оккупированных территорий», а также поручил подготовить наработки «концепции переходного правосудия» для Крыма и Донбасса.

По его мнению, необходимо создать площадку для переговоров по возвращению Крыма в состав Украины по аналогии с минским или нормандским форматом. При этом полпред отметил, что Россия, скорее всего, не будет участвовать в подобных дискуссиях, именно поэтому важно как можно чаще «поднимать вопрос Крыма в международной плоскости».

На вопрос о том, готов ли Зеленский идти на уступки перед Россией ради возвращения Крыма, Кориневич ответил, что не видит для этого оснований, а речь идет прежде всего о «реинтеграции» жителей полуострова. «Верю, что мы можем вернуть контроль над Крымом, и мы его вернем. Конечно, это было бы, наверное, проще сделать, если бы во главе России был человек, который понимает, что такое международное право», — подчеркнул он.

Кроме того, по его словам, сегодня в Крыму нет поддержки «русского мира», а жители полуострова испытывают «немалые нарушения своих прав». Кориневич уточнил, что в регионе существуют проблемы ограничения ведения бизнеса и низкого уровня медицинских услуг. «Счастливые крымчане — это картинка российской пропаганды», — добавил он.

По данным Кориневича, сейчас в Крыму более 110 человек находятся в заключении по политическим и другим мотивам. В связи с этим Украина передала России соответствующие списки для нового обмена удерживаемыми лицами. По его словам, Россия, выдавая свои паспорта жителям Крыма, «создала условия, по которым в регионе очень трудно проживать без них». «Людей, которые не имеют российского паспорта, Россия выталкивает. По сути это навязанное гражданство», — сказал представитель украинского лидера.

В конце октября президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость «безопасной интеграции» полуострова и Донбасса в состав Украины. Кроме того, по его словам, он планирует поднять вопрос о принадлежности Крыма в «нормандском формате». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Кремль считает невозможным обсуждение вопроса возврата Крыма Украине. В российском МИДе также заявляли, что Москва не намерена обсуждать вопрос принадлежности Крыма ни в рамках «нормандского формата», ни в любых других.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года. Такое решение было принято после того, как более 95% участников референдума выступили за присоединение к России. Украина, а также большинство стран — членов ООН не признали результаты референдума. В июле комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию, отрицающую принадлежность Крыма России.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Украина, Крым, Владимир Зеленский
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